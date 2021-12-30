Anadolu Efes, Unics Kazan’a boyun eğdi
Anadolu Efes, karşılaşmaya 17-0 seri yiyerek başladığı Unics Kazan deplasmanından 75-67 yenik ayrıldı!
Euroleague’in 18. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda UNICS Kazan’a 75-67 yenilerek 9. mağlubiyetini aldı.
Karşılaşmanın ilk yarısını 42-38 geride kapatan Anadolu Efes’te Larkin 17, Dunston 15 sayıyla mücadele etti. Ev sahibi ekipte John Brown 20 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olurken Vorontsevich 12 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.
Anadolu Efes, Euroleague’in 19. haftasında 7 Ocak 2022 Cuma günü Bayern Münih’i konuk edecek.
SALON: Kazan
HAKEMLER: Ilija Belosevic, Elias Koromilas, Milos Koljensic
UNICS KAZAN: Lorenzo Brown 7, Uzinskii 3, Hezonja 9, Vorontsevich 12, John Brown 20, Canaan 9, Spissu 9, Brantley 6, Mayo, Klimenko
ANADOLU EFES: Larkin 17, Beaubois 5, Anderson 8, Moerman 5, Pleiss, Dunston 15, Bryant 6, Singleton 11, Petrusev, Erten Gazi
1. PERİYOT: 24-17
İLK YARI: 42-38
3. PERİYOT: 57-49