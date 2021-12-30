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Anadolu Efes, Unics Kazan’a boyun eğdi

Anadolu Efes, karşılaşmaya 17-0 seri yiyerek başladığı Unics Kazan deplasmanından 75-67 yenik ayrıldı!

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Anadolu Efes, Unics Kazan’a boyun eğdi

Euroleague’in 18. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda UNICS Kazan’a 75-67 yenilerek 9. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 42-38 geride kapatan Anadolu Efes’te Larkin 17, Dunston 15 sayıyla mücadele etti. Ev sahibi ekipte John Brown 20 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olurken Vorontsevich 12 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Anadolu Efes, Euroleague’in 19. haftasında 7 Ocak 2022 Cuma günü Bayern Münih’i konuk edecek.

SALON: Kazan

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Elias Koromilas, Milos Koljensic

UNICS KAZAN: Lorenzo Brown 7, Uzinskii 3, Hezonja 9, Vorontsevich 12, John Brown 20, Canaan 9, Spissu 9, Brantley 6, Mayo, Klimenko

ANADOLU EFES: Larkin 17, Beaubois 5, Anderson 8, Moerman 5, Pleiss, Dunston 15, Bryant 6, Singleton 11, Petrusev, Erten Gazi

1. PERİYOT: 24-17

İLK YARI: 42-38

3. PERİYOT: 57-49