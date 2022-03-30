Bahçeşehir Koleji finale göz kırptı
Deplasmanda ZZ Leiden'i mağlup eden Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup'ta final için avantaj elde etti.
FIBA Europe Cup yarı final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Hollanda deplasmanında ZZ Leiden’ı 77-71 yenerek final için avantaj elde etti.
Bahçeşehir Kolejinde Oğuz Savaş 16, Jamar Smith 15 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu. Ev sahibi ekipte ise Dunn kaydettiği 17 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 6 Nisan Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda oynanacak. Bahçeşehir Koleji, rövanş karşılaşmasını kazanması ya da 5 sayıya kadar farkla kaybetmesi halinde adını finale yazdıracak.
Salon: Vijf Meihal
Hakemler: Ivor Matejek, Francisco Arana, Carsten Straube
ZZ Leiden: Midtgaard 15, Dunn 17, Mikalauskas 9, Tubutis 2, Bouwknecht 7, De Jong 14, Bree 7, Ververs, Olisemeka
Başantrenör: Eddy Casteels
Bahçeşehir Koleji: Smith 15, Jones 5, Dekker 12, Oğuz Savaş 16, Muhammed Baygül 11, Black 6, Berkay Candan 2, Hall 5, Solomon 1, Erkan Yılmaz 4, Kartal Özmızrak
Başantrenör: Zafer Aktaş
1. Periyot: 19-16 (ZZ Leiden lehine)
Devre: 38-33 (ZZ Leiden lehine)
3. Periyot: 58-51 (ZZ Leiden lehine)