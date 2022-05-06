SPOR
Abone Ol

Bursaspor taraftarına müjde

Nilüfer Belediyesi, ‘Yolun sonu şampiyonluk olsun!’ sözleriyle Frutti Extra Bursaspor’un EuroCup finali için Nilüfer Belediyesi Halk Evi önüne dev ekran kuracağını açıkladı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bursaspor taraftarına müjde

Nilüfer Belediyesi, EuroCup'ta finale yükselen Frutti Extra Bursaspor'un yanında olduğunu belirterek, taraftara dev ekran müjdesi verdi. 11 Mayıs Çarşamba günü İtalya'da oynanacak olan Bologna-Frutti Extra Bursaspor maçı Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde kurulacak olan dev ekranla Bursa'daki taraftara ulaştırılacak.

Nilüfer Belediyesi'nden yapılan açıklama şu şekilde: “Yolun sonu şampiyonluk olsun! Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde buluşalım, finalde Frutti Extra Bursaspor ile tek yürek olalım!” Mücadele saat 21.30'da başlayacak.

Sezer Sezgin: Avrupa'nın en çok konuşulan basketbol takımıyız İlginizi Çekebilir Sezer Sezgin: Avrupa'nın en çok konuşulan basketbol takımıyız