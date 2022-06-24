Cedi Osman gençlerle buluştu

Cedi Osman Academy tarafından düzenlenen Cedi Osman by Pizzabulls kampı, 20-23 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

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NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers’te forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 525 gencin katıldığı kampta gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı. Cedi Osman by Pizzabulls Kampı’nda eğitim ve seminerler düzenlendi, antrenmanlar ile maçlar gerçekleştirildi ve Cedi Osman gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

Kamp sırasında gençlere konuşma yapan Cedi Osman, basketbolun sadece fiziksel gelişime değil, kişiliklerinin de gelişimine katkı sağladığını söyledi. Sporun gençlerin hayatlarını olumlu yönde geliştireceğine inandığını kaydeden Cedi, iyi bir basketbolcu olup hayallerini gerçekleştirmek için ise çok çalışmalarını ve bazı fedakarlıklar gerektirdiğini söyledi.

“BENİM FEDAKARLIĞIM YAZLARIMDI”

“Benim fedakarlığım yazlarımdı” diyen Cedi Osman, ayrıca kampın sponsoru Pizzabulls’a teşekkür ederek, birlikte daha büyük hedeflere ulaşacaklarını ve ilk hedefin Pizzabulls Cedi Osman Basketbol takımının bu yıl 1’inci lige çıkması olduğunu belirtti. Daha güçlü bir takım için çok sıkı çalıştıklarının altını çizen milli basketbolcu, yakında Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edeceklerini kaydetti.