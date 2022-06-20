Fenerbahçe 100. yıl aşkına

Fenerbahçe, futboldan sonra basketbolda da yeni sayfa açtı. Lig şampiyonu takımın başına, CSKA’ya 2 EuroLeague kupası kazandıran Itoudis’in getirildiği resmen açıklandı. 25 milyon Euro’luk bütçe ile ilk yıldız transferleri de yapıldı.

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Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm branşlarda başarı hedefleyen Fenerbahçe, futboldan sonra basketbolda da yeniden yapılanma sürecine girdi.

Süper Lig'in son şampiyonu sarı-lacivertliler, sezon bitmeden anlaştığı Dimitris Itoudis'i resmen başantrenörlük koltuğuna oturttu. 51 yaşındaki Yunan koç ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Itoudis, Avrupa basketbolunun efsanesi Zeljko Obradovic'in asistanlığını yaparken öğrendiklerini, CSKA ile son 6 EuroLeague kupasından ikisini kazanarak taçlandırmıştı.

İKİ YILDIZ GELİYOR

Yaklaşık 25 milyon Euro'luk bütçe ile yola çıkan sarı-lacivertliler, oyuncu kadrosunu değiştiriyor.

Itoudis ile sorun yaşayınca CSKA'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye gelen De Colo, takıma veda edenlerden biri… Darüşşafaka ile EuroCup'ı kazandıktan sonra Maccabi'ye giden Türk pasaportlu Scottie Wilbekin (29 / 1.88) ve Lokomotiv Kuban'dan ayrılan Jonathan Motley (27 / 2.06), sarı-lacivertlilerin yeni transferleri…

Barcelona ile anlaşan, maaşı 2.3 milyon Euro olan Jan Vesely'nin takımda kalması için ise çaba harcanıyor.

PISTIOLIS EZELİ RAKİP OLDU

Fenerbahçe ve Avrupa basketbolunun efsanesi Obradovic'in yetiştirdiği Itoudis ve Pistiolis uzun yıllar birlikte çalıştı. Gaziantep ve Bahçeşehir Koleji'nde başantrenörlük yapan Stefanos Dedas, CSKA'daki gibi sarı-lacivertlilerde de Itoudis'in asistanı olacak.

Itoudis, ilk başantrenörlük deneyimine 1996'da PAOK ile başladı; 1999'da Panathinaikos'ta, halen Galatasaray Nef'i çalıştıran Andreas Pistiolis ile birlikte; Obradovic'in asistanlarından biri oldu. 2013'te Banvit'in, 2014'te CSKA'nın başına geçti.

Fenerbahçe Beko'nun başına geçen Itoudis, Yunanistan Milli Takımı'nı da çalıştırıyor.