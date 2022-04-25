Fenerbahçe Safiport yarı finalde
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Safiport, Çankaya Üniversitesi'ni ikinci maçta da yenerek yarı finale yükseldi.
Fenerbahçe Safiport, Kadınlar Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında Çankaya Üniversitesi’ni deplasmanda 86-65 mağlup ederek seride durumu 2-0’a getirdi ve adını yarı finale yazdırdı.
Ev sahibi ekipte Alexis Prince 30 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, sarı-lacivertli ekipte ise Satou Sabally ve Kayla McBride 16 sayıyla mücadeleyi tamamladı.
SALON: Ankara
HAKEMLER: Burak Yılmaz, Abdullah Koputan, Çağlar Özkan
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: White 14, Prince 30, Babkina 5, Derin Yaya 12, İnci Güçlü 2, Melike Tuğba Oral 2, Özge Kavurmacıoğlu
FENERBAHÇE SAFİPORT: Olcay Çakır Turgut 4, McBride 16, Iagupova 10, Sabally 16, Stokes 8, Manolya Kurtulmuş 2, Williams 14, Tuğçe Canıtez 9, Alperi Onar 7, İdil Saçalır
1. PERİYOT: 18-23
İLK YARI: 34-48
3. PERİYOT: 54-64