Frutti Extra Bursaspor, Fenerbahçe’yi farklı yendi!

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Frutti Extra Bursaspor sahasında Fenerbahçe Beko'yu 97-77 yendi ve seri 1-1'e geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final maçında Frutti Extra Bursaspor, Fenerbahçe Beko'yu 97-77 mağlup etti. Yeşil-beyazlı ekip 20 sayı farkla kazandığı mücadelede 23 kez 3 sayılık isabet buldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf ev sahibi Frutti Extra Bursaspor oldu. Andrews ve Needham ile sayılar bulan Bursa ekibi, 3’üncü dakikayı 8-3 önde geçti. Savunmada Fenerbahçe Beko’ya rahat hücum şansı tanımayan ev sahibinin, skor üretimine Onuralp Bitim de katılınca ilk çeyrek Frutti Extra Bursaspor’un 21-15 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte sabırlı hücumlarda Onuralp Bitim, Hayes ve Needham ile sonuca giden Frutti Extra Bursaspor 15’inci dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 32-22. Fenerbahçe Beko, Booker’ın serbest atış çizgisinden, De Colo’nun ise dış isabetleriyle farkı eritmeye çalışsa da soyunma odasına Frutti Extra Bursaspor’un 40-32 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyrekte dış atışlarda Onuralp Bitim ve Needham ile sayılar bulan Frutti Extra Bursaspor’a; Fenerbahçe Beko, Booker ve Henry ile karşılık verince 24’üncü dakikada fark 2’ye kadar düştü: 48-46. Ancak Onuralp Bitim’in bu bölümlerde bulduğu 3 sayılık isabetle ritmini tekrar bulan Frutti Extra Bursaspor’da, benchten gelen Metin Türen üst üste 3 üç sayılık isabet bulunca fark tekrar açıldı ve final periyotuna ev sahibi ekibin 68-61 üstünlüğüyle gidildi.

Son periyotta adeta seyircisiyle enerjisini arttıran Bursa temsilcisi, Fenerbahçe Beko’ya savunmada baskıyı arttırdı ve hücumda da Andrews ve Metin Türen ile etkili olarak farkı 33’üncü dakikada 15’e çıkardı: 78-63. Bu dakikadan sonra sarı-lacivertlilerin direnci kırılınca Frutti Extra Bursaspor rakibine geri dönüş şansı tanımadı ve parkeden 97-77 galip ayrılmayı başardı.

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği eşleşmede, 3. maç İstanbul’da oynanacak.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Zafer Yılmaz, Serhat Büker

Frutti Extra Bursaspor: Needham 12, Onuralp Bitim 22, Andrews 23, Hayes 14, Dudzinski 2, Holland 9, Metin Türen 11, Ömer Utku Al 4

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 3, Henry 13, Guduric 9, Booker 16, Vesely 4, Metecan Birsen 5, Şehmus Hazer 10, İsmet Akpınar, Biberoviç, De Colo 15, Ahmet Düverioğlu 2

1. PERİYOT: 21-15

İLK YARI: 40-32

3. PERİYOT: 68-61