Galatasaray finali avcunun içinden kaçırdı

Kadınlar EuroCup'ta Galatasaray, Tango Bourges'a 69-67 mağlup oldu ve final şansını kaybetti.

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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) Final Four yarı finalinde Galatasaray ile Tango Bourges karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı maçın son anlarına kadar üstün götürdüğü mücadeleyi 69-67 kaybederek finalin kapısından döndü.

Tina Krajisnik 19 sayı ve 12 ribauntluk performansıyla double-double yaparken Kelsey Plum 21 sayı ve 8 ribauntluk istatistiğiyle en skorer oyuncumuz oldu. Shante Evans ise 13 sayı, 6 ribaunt ve 6 asistle katkı verdi.

Galatasaray, Perşembe günü Umana Reyer Venezia’ya kaybeden bir diğer temsilcimiz ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile üçüncülük maçı oynayacak.