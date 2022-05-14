Gaziantep Basketbol’u deplasmanda yenen Darüşşafaka seride öne geçti
Deplasmanda Gaziantep Basketbol'u mağlup eden Darüşşafaka, ING Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final Play-Off serisinde öne geçti.
Gaziantep Basketbol, ING Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final Play-Off ilk maçında konuk ettiği Darüşşafaka'ya 85-82 mağlup oldu.
Darüşşafaka, deplasmanda aldığı bu galibiyetle 16 Mayıs Pazartesi günü İstanbul’da oynanacak maç öncesi seride 1-0 öne geçti.
Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil, Alper Özgök
Gaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy 7, Jarmar Gulley 27, Alpha Kaba 16, QJ Petterson 10, Ryan Shanahan Luther 5, Orhan Haciyeva 8, Leon Harun Apaydın, Dusan Cantekin 2, Milton Doyle 7
Başantrenör: Tutku Açık
Darüşşafaka: Doğuş Özdemiroğlu 16, Troy Caupain 21, Nathan Boothe 9, Gabriel Olaseni 15, Isaiah Pineiro 8, Wayne Cullough 12, Sinan Güler 4, Ragıp Berke Atar, Selim Şav, Can Maxim Mutaf
Başantrenör: Selçuk Ernak
1.Periyot: 21-22 (Darüşşafaka lehine)
Devre: 38-39 (Darüşşafaka lehine)
3. Periyot: 58-63 (Darüşşafaka lehine)
5. Faul: Wayne Cullough