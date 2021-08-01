Giannis Antetokounmpo: İşportacılıktan NBA’in zirvesine

Giannis Antetokounmpo Nijerya’dan göçmen olarak Yunanistan’a kaçan anne-babanın oğlu olarak 18 yıl kimliği olmadan yaşadı. 2 kez MVP seçildikten sonra takımı Milwaukee Bucks’a 50 yıl sonra NBA şampiyonluğunu getirdi.

YASIN YİLDİRİM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsmi duyulduğunda kimsenin adını bile doğru dürüst söyleyemediği Giannis Antetokounmpo artık NBA'in en büyük yıldızı. Takımı Milwaukee Bucks'a, Phoenix Suns önünde attığı 50 sayıyla 50 yıl sonra NBA şampiyonluğunu getirerek en büyük rüyasını gerçekleştirdi. Henüz 26 yaşında olmasına rağmen kariyerine sığdırdıklarıyla spot ışıklarını üzerine çekse de bundan 12 yıl öncesinde Atina'nın arka mahallelerinde verdiği yaşam mücadelesi ile filmlere konu olacak bir göçmen hikayesini içinde barındırıyor:

VATANSIZ YAŞADI!

Veronica ve Charles Antetokounmpo çifti 1990'ların başında tek çocukları Francis'i Nijerya'da büyükannesine bırakarak, Lagos'tan Atina'ya göç etti. Kayıtsız göçmen olarak Yunanistan'a kaçmayı başaran çiftin Thanasis, Giannis, Alexis ve Kostas adında dört çocuğu doğdu. Çocukları büyüyünce yabancılık çekmesinler diye hepsine Yunan isimleri verdiler. Çocuklar Atina'da doğmuş olsalar bile yasa gereği vatandaşlık alamadılar. Giannis, 18 yaşına kadar ülke dışına çıkamadığı için fiilen vatansızdı. Süper yıldız, 9 Mayıs 2013'te NBA draftından kısa bir süre önce Yunan vatandaşı olana kadar kimliksiz yaşadı.

IRKÇILAR KORKUTTU

Atina’da göçmenlerin oturduğu Sepolia semtinde zorluklar içinde büyüyen Giannis ve kardeşleri, sokaklarda işportacılık yapıyorlardı. DVD, çanta, gözlük, saat… Ne buluyorlarsa satıyorlardı. Giannis verdiği bir röportajda “İşportacılıkta en iyi bendim. Her şeyi satabilirim, bu konuda müthiş bir becerim vardı” diyor ve bunu gururla anlatıyordu. Bu dönemde kardeşler, hava karardıktan sonra sokağa çıkmaya çekiniyordu. Göçmenlere saldıran ‘neo-Nazi' örgütü ‘Altın Şafak'ın hedefi olmaktan korkuyordu. Basketbola 2007'de, 13 yaşındayken başladı ve hayatı değişti. Koç Spiros Velliniatis, Giannis'i ve diğer iki kardeşini keşfetti.

EFES DE TAKİPTEYDİ

2011'de yarı profesyonel B Ligi'nde (3. lig) Filathlitikos formasıyla siftah yaptı. Top sürme konusunda sıkıntı yaşamasına rağmen Barcelona'nın yanı sıra Efes de onu yakından takip ediyordu. Aralık 2012'de 18'ini henüz geçmişken İspanyol takımı CAI Zaragoza ile 4 yıllık sözleşme imzaladı ama 2013 NBA Draft'ında ilk tur 15. sırada Bucks tarafından seçildi. 30 Temmuz 2013'te Bucks ile ‘çaylak oyuncu' kontratı imzaladı. Ekim 2013'te 18 yaş 311 günlükken NBA'de ilk maçını çıktı. Milwaukee takımının değeri Giannis ile sözleşme imzaladığında 300 dolarken bugün 1.6 milyar dolar.

228 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME

2018-19 ve 2019-20 sezonlarında üst üste iki kez NBA'in en değerli oyuncusu seçildi. 2021 finallerinin MVP'si de yine Giannis'ti. Sezon başında Bucks ile sözleşmesini yenilerken 228 milyon 200 bin 420 dolarlık bir garanti ücrete imza attı. Bu, Yunan yıldızın 5 yılda ortalama 45 milyon 640 bin dolar kazanacağı anlamına geliyor.

ABD VİZE VERMEDİ

Giannis ailesini yanına aldırmak istiyordu ancak Antetokounmpo ailesinin iki başvurusu olumsuz karşılandı. Yasaya göre üçüncü kez bu olursa ABD'ye girişleri mümkün olmayacaktı. Yıldız ismin menajeri Giorgos Panou, büyük sıkıntılar sonrasında vize krizini çözdü ve ailesi yanına gelebildi.

BABASI GÖREMEDİ

Babası Charles Antetokounmpo, Eylül 2017'de kalp krizi geçirerek henüz 54 yaşındayken hayatını kaybetti. Babasına şampiyonluk sözü veren Giannis, Phoenix serisinin ardından gözyaşlarını tutamadı.