LeBron James’in oğlu Bronny James, kalp krizi sonrası basketbola dönüyor
LeBron James'in oğlu Bronny, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen basketbol sahalarına geri dönmeye hazır.
Los Angeles Lakers takımının ünlü basketbolcusu LeBron James’in oğlu, Bronny James, geçirdiği kalp krizi sonrası basketbol sahalarına geri dönmek üzere.
James ailesinin resmi bir açıklamasına göre, 19 yaşındaki Bronny James sağlığını büyük ölçüde geri kazanmış ve önümüzdeki hafta antrenmanlara katılmak için hazırlanıyor.
Sierra Canyon Lisesi’nden yüksek not ortalaması ile mezun olduktan sonra Güney Kaliforniya Üniversitesi basketbol takımına katılan genç sporcu, temmuz ayında bir antrenman sırasında kalp krizi geçirmişti.
Hastanede gerekli tedavileri aldıktan sonra taburcu olan Bronny, doğuştan gelen bir kalp defekti tanısıyla mücadele ediyor.
Babası LeBron James gibi profesyonel basketbolculuk kariyerine adım atmayı hedefleyen Bronny, yakında sahalara dönüş yapacak. (AA)