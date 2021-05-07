Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde finale çıktı

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Final 8’de temsilcimiz Pınar Karşıyaka, İspanyol ekibi Casademont Zaragoza’yı 84-79’luk skorla mağlup ederek finale yükseldi.

Mücadelenin ilk çeyreğinde hem hücumda hem de savunmada çok iyi bir görüntü çizen Karşıyaka, bu çeyreği 29-17 önde kapattı. 2’nci periyotta iki takım da hücumda sıkıntılar yaşadı. Aradaki farkı korumayı başaran İzmir ekibi, soyunma odasına 43-33 önde gitti. 3’üncü periyotta oyun üstünlüğünü eline alan İspanyol ekibi, bu periyotta 27 sayı bularak final periyoduna 60-57 önde girdi. Son periyotta tekrar kontrolü eline alan Pınar Karşıyaka, mücadeleden 84-79 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Pınar Karşıyaka, Hereda San Pablo Burgos – SIG Strasbourg eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk için Pazar günü karşılaşacak.

İzmir ekibi 2012-13 sezonunda FIBA EuroChallenge Kupası'nda finale yükselmişti. Pınar Karşıyaka, İzmir’de düzenlenen Final etabında Rus ekibi BC Krasnye Krylia'ya 76-77 mağlup olmuş ve şampiyonluğu rakibine kaptırmıştı.

Salon: Nagorny

Hakemler: Eddie Viator, Ademir Zurapovic, Wojciech Liska

Zaragoza: Ennis 13, San Miguel 2, Brussino 18, Harris 15, Wiley 21, Barreiro, Hlinason 2, Benzing 3, Sulaimon 5

Pınar Karşıyaka: Taylor 12, Kennedy 4, Henry 24, M’Baye 17, Morgan 14, Metecan Birsen 6, Semih Erden 2, Onuralp Bitim 5, Yunus Sonsırma, Nusret Yıldırım, Mahir Ağva

1. Periyot: 17-29

İlk Yarı: 33-43

3. Periyot: 60-57