Sertaç Şanlı Barcelona’da

EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes’te ilk ayrılık gerçekleşti. Geçtiğimiz sezon sergilediği başarılı performansla Anadolu Efes’in iki kupayı kazanmasında büyük pay sahibi olan Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, Barcelona ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Anadolu Efes ile olan sözleşmesi sona eren Sertaç Şanlı’nın, Barcelona ile prensipte anlaştığı belirtildi. beIN Sports’tan İsmail Şenol’un haberine göre 29 yaşındaki basketbolcu, önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atacak.

Anadolu Efes altyapısından yetişen Sertaç Şanlı, geçen sezon 34 EuroLeague maçında forma giyerken, yüzde 34.9 üç sayı oranıyla 7.8 sayı, 2.2 ribaunt ortalamaları yakaladı.

2018-2019 SEZONUNDA ANADOLU EFES’E DÖNMÜŞTÜ

Basketbola Anadolu Efes altyapısında başlayan Sertaç Şanlı, 2008 yılında Türkiye İkinci Basketbol Ligi'nde Genç Telekom'a geçti ve burada iki sezon boyunca forma giydi. 2010-11 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Sertaç Şanlı, burada üç sezon geçirdi. 2013-14 sezonunda Gaziantep, 2014-15 sezonunda Muratbey Uşak ve 2015-16 sezonunda Trabzonspor'da görev yapan başarılı oyuncu, 2016-17 sezonunda Beşiktaş Sompo Japan'a transfer oldu ve burada iki sezon geçirdikten sonra 2018-19 sezonu başında Anadolu Efes’e geri döndü.