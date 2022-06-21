Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı tarihi farkla şampiyon

Avrupa B Ligi Şampiyonası'nın finalinde Letonya'yı tarihi farkla mağlup eden Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, şampiyon oldu.

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Bosna Hersek’te düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası’nın finalinde Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Letonya ile karşı karşıya geldi.

Başkent Saraybosna’da oynanan final mücadelesinde maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen milliler, sahadan 84-34’lük galibiyetle ayrıldı ve şampiyonluğa ulaştı.

Ay-yıldızlı ekip, finale yükselerek Avrupa A Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

BAKAN KASAPOĞLU’NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa B Ligi Şampiyonası’nın finalinde Letonya’yı yenerek şampiyon olan Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası Finali’nde Letonya’yı mağlup ederek şampiyon olan Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımımızı kutluyorum. Elde ettikleri sonuç ve sergiledikleri mücadele ile bizleri sevindiren milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum.”