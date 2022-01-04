TOFAŞ’tan tarihi lig rekoru geldi

Yoluna gençlerle devam eden Afyon Belediyesi’ni 145-55 yenen TOFAŞ, 90 sayıyla lig tarihinin en büyük farkını elde etti.

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ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında TOFAŞ, maddi sıkıntılar nedeniyle yoluna gençlerle devam eden HDI Sigorta Afyon Belediyesi'ni ağırladı. İlk devreyi 8. sırada bitirerek Türkiye Kupası'na katılmak için Beşiktaş İcrypex'e karşı averaja ihtiyacı olan Bursa ekibi, karşılaşmadan 145-55 galip ayrıldı. TOFAŞ, bu skorla lig tarihinin en büyük farkını elde etti: 90 sayı. Bir önceki rekor, 1988'de Erman Kunter'in 153 sayıyla bireysel sayı rekorunu kırdığı; Fenerbahçe'nin Hilalspor'u 175-101 yendiği maçta oluşmuştu: 74 sayı. TOFAŞ'ta 6 oyuncu çift haneli sayı üretirken 20 üzeri verimlilik puanına da ulaştı.