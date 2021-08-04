‘Türk Jordan’ Ömer Faruk Yurtseven, NBA Yaz Ligi’ne damga vurdu

NBA Yaz Ligi'nde Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, Los Angeles Lakers'ı 80-78 yendikleri maçta yıldızlaştı.

SOZCU.COM.TR

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NBA Yaz Ligi’nde Miami Heat ve Los Angeles Lakers’ın arasında oynanan maça 23 yaşındaki Türk basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven damga vurdu. Miami formasıyla sahaya çıkan Ömer Faruk, 80-78’lik galibiyetin mimarı oldu.

Miami Heat ile kontratı olmasına rağmen NBA’de hiçbir maça çıkmayan ve pivot mevkisinde oynayan Ömer Faruk Yurtseven, geçen sezon G League'de OKC Blue forması giymişti. Ardından Miami’nin kontratındaki opsiyonu kullanmaması nedeniyle serbest kalmasına rağmen Yaz Ligi’nde Miami Heat formasıyla yer aldı.

Los Angeles Lakers karşılaşmasında 31 dakika süre alan 2.08 boyundaki Ömer Faruk Yurtseven, 27 sayı, 19 ribaund, 2 asist ve 1 blokluk performans sergiledi. Yurtseven, 8/13 ikilik, 3/7 üçlük ve 2/4 serbest atış isabet oranları buldu. NBA scout’larının izlediği maçta yıldızlaşan Ömer Faruk’un istatistikleri, ‘Türk Jordan’ yorumları yapılmasına neden oldu.

Altyapılarda gösterdiği performansla bir dönem Avrupa basketbolunun en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Yurtseven, 2014 FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda turnuvanın en iyi 5’ine seçilmişti.

#YURTSZN 27 Pts

19 Rebs

Hit game winning FT’s pic.twitter.com/7sNCm8IHvo — Miami HEAT (@MiamiHEAT) August 4, 2021