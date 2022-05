104 günde 104 maraton! Jacky Hunt-Broersma’nın ibretlik başarısı

Sol bacağının bir kısmını kanser nedeniyle kaybettikten sonra koşmaya başlayan Jacky Hunt-Broersma, art arda en çok maraton koşan kişi olarak Guinness Dünya Rekoru’nu kırdı.

46 yaşındaki Jack Hunt-Broersma, Ocak ayının ortalarından bu yana her gün 26,2 mil (421 km) koşuyor ve normalde yaklaşık 5 saat sürüyor. Cumartesi günü, art arda 104. maratonunu koştu ve bu başarının Guinness Dünya Rekorları tarafından onaylanmasını bekliyor.

Rekorun onaylanması için 3 aylık bir süreç olduğu öğrenilirken, 104 günde 104 maraton koşan Jacky pazar sabahını güzel bir uykuyla geçirdi. BBC’den Sam Cabral, Jacky’nin hikayesini anlatan bir yazı kaleme alırken, müthiş başarıya imza atan sporcuya da mikrofon uzattı: “Bir yanım izin yapmaktan dolayı gerçekten mutluydu. Diğer tarafım da koşmaya ihtiyacım olduğunu düşünmeye devam etti.”

Ancak Güney Afrika’da doğup büyüyen ve aynı zamanda İngiltere ve Hollanda’da yaşayan Jack yaşadıkları için minnettar. Çünkü koşmak ona asla geri kazanamayacağını düşündüğü güveni verdi.

Starting Monday I will be running a Marathon a day for 100 days, total of 2620 miles. Current record is 95 days. Yes totally crazy but I don't do small goals. We are always capable of more.

