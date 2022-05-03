104 günde 104 maraton! Jacky Hunt-Broersma’nın ibretlik başarısı

20 yıl önce nadir görülen bir kanser teşhisi sonrası bacağı kesilen Jacky Hunt-Broersma, 2016'da bir hevesle maraton koşmaya başladı. 46 yaşındaki koşucu, şimdi Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için geri sayıma geçti...

Sozcu.com.tr

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Sol bacağının bir kısmını kanser nedeniyle kaybettikten sonra koşmaya başlayan Jacky Hunt-Broersma, art arda en çok maraton koşan kişi olarak Guinness Dünya Rekoru’nu kırdı.

46 yaşındaki Jack Hunt-Broersma, Ocak ayının ortalarından bu yana her gün 26,2 mil (421 km) koşuyor ve normalde yaklaşık 5 saat sürüyor. Cumartesi günü, art arda 104. maratonunu koştu ve bu başarının Guinness Dünya Rekorları tarafından onaylanmasını bekliyor.

Rekorun onaylanması için 3 aylık bir süreç olduğu öğrenilirken, 104 günde 104 maraton koşan Jacky pazar sabahını güzel bir uykuyla geçirdi. BBC’den Sam Cabral, Jacky’nin hikayesini anlatan bir yazı kaleme alırken, müthiş başarıya imza atan sporcuya da mikrofon uzattı: “Bir yanım izin yapmaktan dolayı gerçekten mutluydu. Diğer tarafım da koşmaya ihtiyacım olduğunu düşünmeye devam etti.”

Ancak Güney Afrika’da doğup büyüyen ve aynı zamanda İngiltere ve Hollanda’da yaşayan Jack yaşadıkları için minnettar. Çünkü koşmak ona asla geri kazanamayacağını düşündüğü güveni verdi.

Starting Monday I will be running a Marathon a day for 100 days, total of 2620 miles. Current record is 95 days. Yes totally crazy but I don’t do small goals. We are always capable of more. More details on my IG pagehttps://t.co/upBJQumppN

#SaturdayMotivation pic.twitter.com/nN9u3MEDXu — Jacky Hunt-Broersma (@NCrunnerjacky) January 15, 2022

YA HAYATI, YA BACAĞI…

2002’de Hollanda’daki doktorlar ona nadir görülen bir kemik kanseri türü olan Ewing sarkomu teşhisi koydu.

İki hafta içinde hayatının kurtulabilmesi için sol bacağını kestiler ve henüz 26 yaşındaydı. O dönemleri “Bir hız treniydi” diye hatırlayan Jacky, “Her şey çok hızlı oldu” dedi.

İlk birkaç yıl, Jacky hayatındaki değişiklikle mücadele etti. Kanser olduğu için kızgındı ve farklı olmaktan utanıyordu. İnsanlar protezi fark etmesin diye toplum içinde uzun pantolon giyiyordu.

“YA HEP YA HİÇ İNSANIYIM”

Tamamen bir hevesle 2016’da koşmaya başladı. Uzun mesafe koşucuları için özel bir protez satın alarak ilk 10K koşusuna kaydoldu. Yarışa kısa bir süre kala kaydını yarı maraton kategorisine aldı ve o zamandan beri geriye hiç bakmadı. Daha uzun mesafeleri ve farklı arazileri keşfetti.

“Ben ya hep ya hiç insanıyım. Bu yüzden kendimi kaptırdım. Sınırları zorlamayı ve ne kadar zorlayabileceğimi görmeyi seviyorum.”

ARDIŞIK MARATONLAR REKORU

Yılın başında Jacky kendisine yeni bir hedef koydu: Ardışık maratonlar rekoru.

Kadınlarda bu rekoru kırıp Guinness’e giren ampute olmayan koşucu Alyssa Amos Clark, üst üste 95 maraton koşarak bunu başardı. Erkeklerde Guinness rekoru 59 koşu ile İtalyan Enzo Caporaso’ya ait. Bu yüzden dayanıklılık antrenörü olarak çalışan iki çocuk annesi Jacky, rekoru hedef alarak koşmaya başladı ve her zaman en azından bir maraton koştuğundan emin oldu.

Massachuetts’ta dünyaca ünlü Boston Maratonu’nu ve Arizona’da Kayıp Hollandalı’yı koştu. Ancak maratonlar çok sık değildi ve bu nedenle yerel toprak yollarda, mahalle parkurlarında ve hatta evde kendi koşu bandında koşmaya devam etti.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Jacky Hunt-Broersma (@ncrunnerjacky)’in paylaştığı bir gönderi

Ve İngiliz koşucu Kate Jaden, 101 koşuyu tamamlayarak Alyssa’nın rekorunu kırdığında, Jacky onu geçmeye karar verdi ve başardı. Toplamda 2.734 mil (4400 km) koştu. Guinness Dünya Rekorları, kanıtları gözden geçirmenin ve rekoru onaylamanın yaklaşık 12 ila 15 hafta süreceğini açıkladı.

Bu koşuları sosyal medyada belgeleyen Jacky, amputelere onunki gibi koşu protezi sağlayan kar amacı gütmeyen kuruluş olan Amputee Blade Runners için 88 bin doların üzerinde para topladı.