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ABD’li atlet Grant Holloway 27 yıllık dünya rekorunu kırdı

ABD'li atlet Grant Holloway, Salon Atletizm Turu'nda 60 metre engelli yarışında 27 yıllık dünya rekorunu kırmayı başardı.

Güncellenme: 00:06, 25/02/2021
Spor HaberleriDiğer Sporlar
ABD’li atlet Grant Holloway 27 yıllık dünya rekorunu kırdı

ABD’li atlet Grant Holloway, erkekler 60 metre engellide  27 yıllık dünya rekorunu kırdı.

Dünya Atletizm Birliği tarafından Madrid ‘de organize edilen Salon Atletizm Turu’na ABD’li atlet Grant Holloway damgasını vurdu. 23 yaşındaki atlet, 60 metre engelli yarışında 7.29’luk derece elde ederek birinci sıraya yerleşti.

Holloway, bu derecesiyle Galli Colin Jackson’ın 7.30’la 1994 yılında kırdığı dünya rekorunun yeni sahibi oldu. Holloway, daha önce 2019 yılında Katar’daki Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 110 metre engellide altın madalyanın sahibi olmuştu.

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