Andrey Kuzmanov: Gençleri sporda tutabilmemiz lazım

Bulgaristan Gençlik ve Spor Bakanı Andrey Kuzmanov, Sözcü HaftaSonu'nun konuğu oldu. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci kapsamında İstanbul'a gelen Kuzmanov, sporcu kişiliği ile ön plana çıkan bir isim. 62 yaşındaki Bakan, Avrupa 3.'lüğü bulunan bir pentatlon sporcusu olmasının yanında, Bulgaristan ve Avrupa Modern Pentatlon Federasyonu Başkanlığı görevini de yürütüyor. Andrey Kuzmanov, Türkiye ile olan yakın ilişkilerin daha da artarak devam edeceğini söyledi, sorularımıza samimi yanıtlar verdi.

-Mevkidaşınız Muharrem Kasapoğlu ile hangi konuları konuştunuz?

Birbirimize söz verdik çok daha yakın temaslarda çalışacağız. Sayın Bakanı Bulgaristan'a davet ettim. En yakın zamanda gelecek. İki ülke olarak birbirimize nasıl yardımcı olabiliriz onları konuştuk. Türkiye ve Bulgaristan için güreş, halter gibi sporlar çok önemli. Bu sporlarda zaten çok temasımız var. Yeni spor branşlarında çalışmamız gerekiyor. Yüzmede olimpiyatlar için 5 kota aldık mesela. Sporcu sayımızı arttırıp çeşitlendirmemiz gerekiyor.

-Türkiye ile Bulgaristan neler yapmalı?

Gençlik için spor. Gençlerimizin kötü alışkanlıklarından spor ile kurtarabiliriz. Yeni trendlerin yakalanması lazım. Gençleri sporda tutabilmemiz lazım. Türk sporcular Bulgaristan'a, Bulgar sporcular Türkiye'ye gelsin. Günümüzde sporlar kendi içinde değişmeye başladı. Buna ayak uydurmamız lazım. Gençler için daha çok çalışmalıyız. Pandemide bütün spor branşları çok büyük kayıp yaşadı. Dünyada spor en büyük diplomasi. Spor yanında turizmi de getiriyor. Ayrıca iki ülkeyi birleştiren en büyük diplomasi spor.

-Yeni trendlerden bahsettiniz. Gençliğin en önemli sorunu ne sizce?

Seul'de 3. ülkeydik olimpiyatlarda. Zamanla spor çok önemli bir yer tutuyordu. Dünyanın yeni trendleri ve değişimi yüzünden gençlik artık sporla uğraşmıyor, sporu sevmiyor. Herkes çocuk bilgisayarın başında en büyük problem bu. Çocukları bilgisayardan kaldırıp spora yönlendirmemiz gerekiyor. Bu pandemi bize gösterdi spor yapan kişiler daha az hastalandı. Bilgisayar başındaki kişiler daha çok hastalandı. Bulgaristan'ı 20 yıl önceye götürüp sporu yeniden ayağa kaldırmalıyız. Türkiye de aynı şekilde gençleri kazanmalı. İşte bu yüzden Türkiye ile birlikte hareket etmeliyiz. Zaten bu şekilde bir karar aldık.

-Türkiye'de takip ettiğiniz, tanıdığınız futbol takımlar var mı?

Ben bütün sporların bakanıyım. Ama bizim ülkemizde de en popüler spor futbol. Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı biliyorum.

-Vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Spor ve gençliği daha derin bir seviyeye inerek ön plana çıkarmalıyız. Dünyada en önemli şey sağlık, spor ve arkadaşlıktır. Benim için spor en büyük diplomasidir bütün halkları birleştiren şey spordur. Dünyada savaşlar durmuştur ama spor durmamıştır. Dünya durdu coronadan dolayı ama olimpiyatlar yine bu yıl da devam edecek. Spora daha çok önem vermeliyiz.