Ayşe Begüm Onbaşı: Türk kadınının gücünü dünyaya gösterdik

Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, Türkiye Spor Yazarları Derneği medya özel röportaj gününde açıklamalarda bulunarak, kazandığı madalya ile Türk kadınının gücünü dünyaya gösterdiğini ve kendisine verilen desteği boşa çıkartmadığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Şampiyonluğa giden yolun 2019'da başladığını aktaran Onbaşı, “İlk büyükler kategorisine geçtiğim zaman. Bu kategoriye geçer geçmez altın madalya kazanmıştım zaten. Bu süreçte antrenör değişikliğine gidildi. Eski antrenörüm oldu yeniden onunla birlikte çalışmaya başladık. 14 günlük bir süre içerisinde müziği, koreografiyi ve birbirimize adaptasyonumuzu sağlayıp yarışmaya katıldık ve altın madalya kazandık. Daha sonra dünya şampiyonasına hazırlanırken bu sefer pandemi böldü. 1 sene yarışma sahalarından ve podyumlardan uzak kaldık. 1 Haziran 2021'den itibaren salonda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu konuda Gençlik ve Spor Bakanı, sporcuların salonlara dönmesi için çok büyük çaba sarf etti. O dönemden beri yoğun antrenman tempoları, beslenmede kısıtlamalar derken yarışmaya katıldık. Bu kadar emek vermişken üstüne başarı kazanmak çok büyük mükafat bizim için. Çok mutluyuz, çok gururluyuz orada İstiklal Marşımızı okuttuğumuz, bayrağı göndere çektirdiğimiz için. Türk kadınının gücünü gösterebildiğim için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

“Yarışmaya hazırlanmak için yaklaşık 15 kilo verdim”

Şampiyonluk için birçok fedakarlık yaptığını belirten başarılı sporcu, “Beslenme kısmının ilk süreci beni çok zorladı. Yarışmaya hazırlanmak için yaklaşık 15 kilo verdim. Her şey bu yarışma içindi. Tabii daha önce büyük yarışmalara katıldığımız oldu. Büyükler kategorisinde böyle bir yarışmaya ilk defa katıldık ve ilk defa böyle bir başarı aldık” diye konuştu.

Gelecekteki hedeflerinden de bahseden Ayşe Begüm Onbaşı, “Bundan sonraki en yakın hedefimiz Avrupa Şampiyonası olacak. Şu an orası için çalışıyoruz. Tekler ve çiftler kategorisinde partnerim Emir Erışık ile beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii antrenör Mehmet Ali Ekin'in yoğun programlamaları var. Bizim için keyifli bir süreç bu süreç. Zaten dünya şampiyonasında başardığımızı gösterdik” cümlelerine yer verdi.