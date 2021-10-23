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BMX Supercross Dünya Kupası başladı

Türkiye’de ilk kez Sakarya’da düzenlenecek olan UCİ BMX Supercross Dünya Kupası sıralama yarışları başladı.

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BMX Supercross Dünya Kupası başladı

Türkiye'de ilk kez Sakarya'da düzenlenecek olan Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) BMX Supercross Dünya Kupası sıralama yarışları verilen startın ardından başladı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi’ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde başlayan yarışlara 23 ülkeden 150 sporcu katılıyor. Sabah saatlerinde antrenman turlarına çıkan sporcular, vadi içerisinde hazırlanan parkurda en hızlı süreyi yapmak için ter döküyor.

Elit kadınlar, elit erkekler, 23 yaşaltı erkekler, 23 yaşaltı kadınlar kategorilerinde yapılacak şampiyonada ‘BMX’ yarışları bölümü ise bugün saat 14.00’te başlayacak.

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15 Temmuz Bisiklet Cumartesi Dünya Dünya Kupası Sakarya Türkiye