Eczacıbaşı Dynavit, Kısal’ı kadrosuna kattı

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, yeni sezon kadrosuna Trinidad ve Tobagolu orta oyuncu Sinead Jack Kısal’ı dahil etti.

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Eczacıbaşı Dynavit, Sinead Jack Kısal'ı transfer etti. Voleybol hayatına ülkesi Trinidad ve Tobago'da başlayan, sonrasında Polonya, Rusya, Türkiye, Japonya ve İtalya Liglerinde mücadele eden başarılı orta oyuncu, yeni sezonda turuncu-beyazlı formayı giyecek.

Transferle ilgili görüşlerini aktaran Kısal, “Eczacıbaşı’nda oynama şansı bulabildiğim için çok mutluyum. Bu takımda oynayabilmek benim için her zaman bir hayaldi ve gerçekleştiği için çok gururluyum. Amacım çok başarılı bir sezon geçirmek için elimden gelenin en iyisini yapmak olacak” ifadelerini kullandı.

Sinead Jack Kısal kimdir?

1993 doğumlu olan Sinead Jack, Trinidad ve Tobago'da başladığı spor hayatının ardından ilk profesyonel imzasını 2010'da Polonya'nın Azs Bialystok takımında attı.

Kısal sonrasında sırasıyla, Uralockha-NTMK Ekaterinburg (2013-2016), Galatasaray (2016-2018), Denso Airybees (2018-2020), İlbank (2020-2021), Grupa Azoty Chemik Police (2020-2021) ve Megabox Del Savio Vallefoglia (2021-2022) takımlarının kadrosunda yer aldı.

Kulüp başarıları

2013 / 2014 CEV Kupası – Gümüş Madalya

2014 / 2015 CEV Challenge Kupası – Gümüş Madalya

2015 / 2016 Rusya Ligi – Gümüş Madalya

2016 / 2017 Türkiye Ligi – Gümüş Madalya

2016 / 2017 CEV Kupası – Bronz Madalya

2020 / 2021 Polonya Ligi – Altın Madalya

2020 / 2021 Polonya Süper Kupası – Gümüş Madalya

Bireysel başarılar