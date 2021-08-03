Eda Tuğsuz cirit atmada finalde! | 2020 Tokyo Olimpiyatları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi cirit atmada temsil eden Eda Tuğsuz, ilk kez katıldığı olimpiyatlarda finale kalmayı başardı.

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Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda cirit atmada mücadele eden Eda Tuğsuz, elemeleri geçerek finale kaldı.

2017 yılında 60,98lik derecesi ile 60 metre sınırını geçen ilk Türk kadın ciritci olan Eda, Tokyoda eleme atışları sonunda 2’nci hakkında 62.31 metre atarak 5’inci oldu ve finale yükseldi.

Eda Tuğsuz da finalde! Milli sporcumuz, kadınlar cirit atma elemelerinde 62.31’lik atışıyla 5. oldu ve finale yükseldi. İşte Eda’nın atışının tribün çekimi ve sevincimiz!#TRTSPORDijital pic.twitter.com/Cdkx3BKVI4 — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 3, 2021

Eda Tuğsuz, Tokyo Olimpiyatları’nda cirit atma final barajının 63 metre olduğu elemeler B serisinde yarıştı. Tuğsuz, ilk hakkında faul yaptı. İkinci hakkında 62.31 metre atan milli atlet, 5’inci olarak finale kaldı.

İlk defa olimpiyatlara katılan Eda Tuğsuz, 6 Ağustosta finallerde yarışacak.