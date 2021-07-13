Ekrem İmamoğlu’ndan 3 büyüklere olimpiyat çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul Spor Stratejisi ve Gelecek Planı” tanıtım toplantısında, İstanbul'un “Olimpiyat adaylığı irade beyanını” açıkladı. Sarıyer Maslak'taki Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen toplantıya siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, İBB bürokratları, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kocaömer, sporcular ve spor dünyasının birçok tanınmış ismi katıldı.

“HER İSTANBULLUYU SPORLA BULUŞTURACAĞIZ”

İmamoğlu, “İstanbul'u spor kenti” yapma yolculuğuna çıktıklarını belirterek seçim kampanyasında “sporda seferberlik” vaadini dile getirdiğini hatırlattı. İşbaşı yaptıkları ilk günden itibaren bu alana büyük öncelik verdiklerinin altını çizen İmamoğlu “16 milyona dokunacak, sürdürülebilir bir spor stratejisi ve master planı için son dokunuşları yapıyoruz. Hedefimiz çok basit ve net: Her İstanbulluyu sporla buluşturmak. İstanbul'da spor kültürünü tabana yaymak ve bir olimpizm hareketi başlatmak. Bütün hayalimiz; İstanbul'un yakın bir gelecekte milyonlarca insanın spor yaptığı bir kente dönüşmesini sağlamak” diye konuştu.

“İLHAM KAYNAĞIMIZ ATATÜRK”

Pandemi döneminin, insanların spora bakışında ve spor yapışında değişikliklere neden olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, kendilerinin bu yeni düzene ayak uydurmak adına çalışmalar yaptıklarını kaydetti. İstanbul'a bir spor kentine dönüştürebilmek adına en uygun modeli bulmak için hazırlıkların tamamlanma aşamasına geldiğini duyuran İmamoğlu, ilham kaynaklarının Mustafa Kemal Atatürk ile onun çağdaşı, modern Olimpiyat Oyunları'nın kurucusu Baron Pierre De Coubertin olduğunu söyledi.

“OLİMPİYATLARI İSTANBUL'A İSTİYORUZ”

İBB'nin tüm yetkili kurullarının ve iştiraklerinin ortak bir çalışma örneği sergileyerek sürece katkı verdiğini belirten İmamoğlu, “ Tüm ekiplerimizle, 7 aşamalı bir plan dahilinde, senkronize bir şekilde ilerliyoruz. İstanbul’da spor yapmayan insan kalmaması için harekete geçiyoruz. Önce 16 milyonu, ardından da 84 milyonu spora çağırıyoruz. Bu konudaki irademizi ortaya koyuyoruz. Tüm İstanbul halkı adına, Türkiye adına, Olimpiyat Oyunlarını ve Paralimpik Oyunları'nı İstanbul'a istiyoruz” diye konuştu.

“ORTAK ÇALIŞMA” ÇAĞRISI

İlk hedeflerini; “2036 Olimpiyat Oyunları” ve “Paralimpik Oyunları” olarak belirlediklerini aktaran İmamoğlu, “Devletimize, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'ne ve ilgili tüm kurumlara, aynı hedef etrafında odaklanmak için iş birliği yapma çağrısında bulunuyoruz. Hep birlikte başaracağız” dedi. Türkiye'de olimpiyat denince ilk akla gelen isimlerden merhum Sinan Erdem'in, “Olimpiyatlar taşla, tuğlayla değil, insanla yapılır” vizyonuna inandıklarının altını çizen İmamoğlu, şu çağrıyı yaptı:



“Gelin omuz omuza verelim; şehrimize olimpiyatlar başta olmak üzere, tüm büyük uluslararası organizasyonları birlikte kazandıralım. Ortak masalar, çalışma grupları kuralım, sizlerin büyük hedeflerinize yardım edelim. Birlikte çalışalım ve İstanbul halkına dünyanın en iyi spor etkinliklerini getirelim. Bu şehrin ev sahipliğinde başarıdan başarıya koşan asırlık kulüplerimiz; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi markalarımızla iş birliği ve yol arkadaşlığı yapmak istiyoruz. Yine bu şehre farklı disiplinlerde çok sayıda uluslararası başarılar kazandıran Anadolu Efes ve Eczacıbaşı gibi simge kulüplerimize destek olmak, geleceğin şampiyonlarını birlikte keşfetmek ve birlikte yetiştirmek konusunda iş birliği yapmak, destek vermek isteriz. Kapımız, Olimpizm felsefesi ve heyecanına ortak olmak isteyen, bu uzun yolculuğa emek ve inanç koymak isteyen, tüm federasyonlarımıza ve kulüplerimize sonuna kadar açık olacak.”

SAHNEYİ SPORCULARLA PAYLAŞTI

Uzun soluklu bir yolculuğa çıktıklarını bildiklerini belirten İmamoğlu, konuşmasının sonunda sahneye, sırasıyla; 10-12 yaş grubu çocuk sporcular ile olimpiyat kotası almış 8'i paralimpik, toplam 10 milli sporcuyu davet etti. Etkinlik, İmamoğlu'nun sporcularla toplu fotoğraf çektirmesiyle son buldu.