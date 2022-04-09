Eskrimde tarihi başarı! Aleyna Ertürk, dünya şampiyonu…

Milli eskrimci Aleyna Ertürk, Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda yıldız kadınlar epe kategorisinde altın madalya kazandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dubai’de devam eden Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası’nda bugün yıldız kızlar epede mücadele eden milli eskrimci Aleyna Ertürk, finalde Ukraynalı Anna Maksymenko’yu 15-11 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Dün genç kadınlar epede kazandığı bronz madalya ile tarihi bir başarı elde eden milli sporcu, bugün de yıldız kızlar epe kategorisinde bir ilke imza attı. İki günde iki madalya kazanan Ertürk, bu başarılı sonuç ile yine kategorisinde en iyi dünya derecesinin sahibi olarak Türk eskrim tarihine adını yazdırdı. Ertürk, bugün gerçekleştirdiği başarılı mücadelesinde; pul müsabakalarını birinci sırada tamamlayarak tablo-128’i maç yapmadan geçti.

ALEYNA ERTÜRK DÜNYA ŞAMPİYONU! pic.twitter.com/fooOcNg1hp — Türkiye Eskrim Federasyonu (@TurkiyeEskrimF) April 9, 2022

Ertürk tablo 64’te Büyük Britanyalı Hannah Lebor’u 15-9, tablo 32’de Fransız Anaelle Doqueti 15-9, tablo 16da Rumen Emma Sont’u 15-12, çeyrek finalde ABD’li Sarah Guyu 15-7, yarı finalde ise Hong Konglu Hailin Chen’i 15-14 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde Ukraynalı Anna Maksymenko’yu 15-11 yenen ay-yıldızlı sporcu altın madalyanın sahibi oldu.

Bugün yıldız kızlar ve erkekler epede mücadele eden diğer milli eskrimciler Murat Meriç 16., Kayra Naz Özcan 32., Berra Sonyüksek ve Halis Efe Elibol 41., Yalgın Yeter ise organizasyonu 55. sırada tamamladı. Şampiyona yarın, genç kadınlar ve erkekler epe kategorilerinde yapılacak takım müsabakalarının ardından sona erecek.

SPOR BAKANI’NDAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda yıldız kadınlar epe kategorisinde altın madalya kazanan Aleyna Ertürk'ü yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda yıldız kadınlar epe kategorisinde altın madalya kazanan Aleyna Ertürk'ü kutluyorum. Sporcumuzun dünya şampiyonluğunu elde etmesi bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Genç sporcumuz Aleyna'nın başarılarının devamını diliyorum.”