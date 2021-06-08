Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Filenin Sultanları, Rusya’yı devirdi

2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Rusya ile karşılaşan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-2 mağlup etti.

Güncellenme: 16:21, 08/06/2021
Spor HaberleriDiğer Sporlar
Filenin Sultanları, Rusya’yı devirdi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin üçüncü haftasındaki son maçında Rusya’yı 25-22, 22-25, 25-18, 18-25, 15-7lik set skorlarıyla 3-2 mağlup etti. Milliler’de karşılaşmanın en skorer ismi 25 sayıyla Ebrar olurken ona; Eda 17, Tuğba 16, Zehra 10, Cansu 7, Meryem 5, Meliha 4, Hande 3, Naz, Aslı ve Kübra 1 sayıyla eşlik etti.

Türkiye, Milletler Liginin dördüncü haftasına 12 Haziran Cumartesi günü oynayacağı Japonya karşılaşmasıyla başlayacak.

SALON: Rimini Fuar Merkezi

HAKEMLER: Hamid Mohamed Ahmed Alrousi Alhammadi (Birleşik Arap Emirlikleri), Walter Hugo Vera Mechan (Peru)

TÜRKİYE: Eda, Cansu, Tuğba, Zehra, Ebrar, Meliha, Simge (L) (Meryem, Naz, Aslı, Hande, Kübra)

RUSYA: Voronkova, Fetisova, Goncharova, Fedorovtseva, Koroleva, Matveeva, Pilipenko (L) (Brovkina, Startseva, Smirnova, Gorbunova (L), Lazareva, Brovkina, Pipunyrova)

SETLER: 25-22, 22-25, 25-18, 18-25, 15-7

SÜRE: 2 saat 23 dakika (33,37, 28, 29, 16)

İlginizi ÇekebilirFilenin Efeleri üst üste 3. kez Dörtlü Final'deFilenin Efeleri üst üste 3. kez Dörtlü Final'de
Altın Avrupa Birleşik Arap Emirlikleri Cumartesi Japonya Kadın Meryem Peru Portekiz Rusya Türkiye