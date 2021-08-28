Filenin Sultanları’nın final yolu zorlu

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları'nın final yolu belli oldu.

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Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda grup maçları tamamlandı ve son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

D Grubu'ndan 5'te 5 yaparak lider çıkan Türkiye, yarın Plovdiv'de Çekya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları kazanırsa, 31 Ağustos Salı günü yine Plovdiv'de, Polonya-Ukrayna galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak. Yarı finalden itibaren tüm maçlar Belgrad'da oynanacak.

Ay-Yıldızlılar yarı finale adını yazdırırsa, final öncesi muhtemel rakip Sırbistan (son şampiyon), Macaristan, Hırvatistan veya Fransa olacak.