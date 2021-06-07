Floyd Mayweather ile internet fenomeni Logan Paul kozlarını paylaştı! Kazanan…

Tüm zamanların en iyi boksörlerinden biri olarak görülen ve profesyonel boks kariyerinde çıktığı 50 maçı da kazanan eski boksör Floyd Mayweather ile internet fenomeni Logan Paul, ABD’nin Miami kentinde bulunan Hard Rock Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. 8 raunt süren gösteri maçında iki isim yenişemedi.

Sosyal medyada birçok kez tartışma yaşayan Floyd Mayweather ile Logan Paul arasındaki karşılaşma büyük ilgi gördü. Yerel saat ile 20:00’de başlayan mücadele 43 yaşındaki efsane boksöre 8 raunt karşı koymayı başaran Logan Paul’ün, Floyd Mayweather’a zaman zaman zor anlar yaşatması dikkat çekti.

“BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI”

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Logan Paul “Bundan sonra kimsenin bana herhangi bir şeyin imkansız olduğunu söylemesini istemiyorum. Tüm zamanların en iyi boksörlerinden biri olan Floyd Mayweather ile ringe çıkmış olmam, imkansızlıkların aşılabileceğini gösteriyor” dedi. Floyd Mayweather ise Logan Paul ile yaptığı maçtan sonra “Beklediğimden daha iyi çıktı. Oldukça güçlü bir rakip olduğunu söyleyebilirim. Beni çok şaşırttı” ifadelerini kullandı.

Floyd Mayweather’ın, rakibine düş geçiremese de, bu gösteri maçında 50 milyon dolar kazandığı öğrenildi.

Floyd Mayweather, son profesyonel boks maçına 2017 yılında karma dövüş sporcusu Conor McGregor karşısında çıkmıştı. O maçı da kazanan efsane boksör, 50 maça çıktığı boks kariyerini namağlup bir şekilde sonlandırmıştı. Şimdiye kadar sadece bir kez gösteri maçına çıkan Paul Logan ise, bir başka internet fenomeni KSI’ye yenilmişti.