Formula 1’de inanılmaz kaza! Max Verstappen, Hamilton’un üstüne çıktı…

Formula 1, İtalya GP'sinde Max Verstappen aracıyla Lewis Hamilton'ın üstüne çıktı ve iki şampiyonluk adayı yarış dışı kaldı.

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Formula 1 İtalya Grand Prix’te son yılların en enteresan olaylarından biri yaşandı… Yarışın favorilerinden Max Verstappen ve Hamilton ikilisi arka arkaya virajı alırken inanılmaz bir kaza meydana geldi. Hamilton 26. turda pitten çıkmasının ardından bu iki isim düzlüğün sonunda yan yana geldiler ve Verstappen, ilk virajı Hamilton’un solundan dönmeye çalıştı. O esnada Verstappen’in aracı bordüre vurdu ve ardından arka tekerlekler temas edince Verstappen’in aracı havalandı. Bu havalanmanın ardından Verstappen’in aracı, Hamilton’ın aracının üzerine düştü. Verstappen doğrudan aracından inse de, Hamilton bir süre aracını geri çekmeye çalıştı ancak bunu yapamadı ve iki sürücü birden orada yarış dışı kaldılar.

BİR FELAKETİN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Büyük bir panik ve korku içinde izlenilen o anların ardından iki pilotun da durumunun iyi olduğu açıklandı. Kazanın görüntüleri ortaya çıktıkça büyük bir felaketin eşiğinden dönüldüğü görülüyor. F1 araçlarının üzerinde bulunan 10 tona kadar güç karşılayabilen takla halkası ve halo teknolojisi olmasaydı Hamilton, muhtemelen hayatta olmayacaktı.

RICCIARDO KAZANDI

Formula 1’de sezonun 14’üncü yarışı İtalya Grand Prix’si, İtalya’nın Monza kentinde bulunan Autodromo Nazionale Monza Pisti’nde koşuldu. McLaren Mercedes pilotu Daniel Ricciardo ikinci sıradan start verdiği yarışın kalkışında, birinci sıradaki Red Bull pilotu Max Verstappen’i geride bıraktı. Yarışın sonuna kadar pite girdiği süre dışında liderliği kimseye bırakmayan Avustralyalı pilot, 2018 Monaco Grand Prix’sinden bu yana ilk kez yarış kazanmayı başardı. İkinci sırada McLaren Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris yer alırken, üçüncü sıranın sahibi ise yarışa cezasından dolayı 19’uncu sırada start veren Valtteri Bottas oldu. Yarışın galibi Daniel Ricciardo, son turda yaptığı atakla yarışın en hızlı turunu da atarak hanesine bir puan daha yazdırdı.

VERSTAPPEN LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın pilotlar klasmanında Red Bull pilotu Max Verstappen, 226,5 puanla liderliğini sürdürdü. Mercedes pilotu Lewis Hamilton 221,5 puanla ikinci, Mercedes pilotu Valtteri Bottas ise 141 puanla üçüncü sırada yer aldı. İtalya GP’yi kazanan Daniel Ricciardo ise puanını 83’e yükseltti ve 8’inci sırada yer aldı.

MERCEDES İLE RED BULL ARASINDA LİDERLİK YARIŞI

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın takımlar klasmanında ise Mercedes, 362,5 puanla lider konumda yer aldı. ikinci sırada 344,5 puanla Red Bull yer alırken, üçüncü sıra ise 215 puanla McLaren’in oldu. Sezonun 15’inci yarışı, 24-26 Eylül tarihleri arasında Rusya’da koşulacak.