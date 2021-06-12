Fransa Açık tek kadınlarda zafer Barbora Krejcikova’nın! 40 yıl sonra bir ilk

Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık’ın (Roland Garros) tek kadınlar finalinde Çek raket Barbora Krejcikova, Rus sporcu Anastasia Pavlyuchenkova’yı 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde 31 numaralı seribaşı Anastasia Pavlyuchenkova ile dünya klasmanında 33’üncü sırada bulunan Barbora Krejcikova kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı 6-1, 2-6, 6-4’lük setlerle 2-1 kazanan Krejcikova, sezonun ikinci Grand Slam’inde şampiyonluğa ulaştı.

Barbora Krejcikova, bu zaferiyle Hana Mandlikova’nın ardından Fransa Açık’ta 40 yıl sonra ülkesine tek kadınlarda şampiyonluk kazandırdı. Barbora Krejcikova ayrıca kariyerinin ilk Grand Slam zaferini yaşamış oldu.