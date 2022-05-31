Fransa Açık’ın yenilmezi Nadal ve bir numaradaki Djokovic yeniden karşı karşıya

Roland Garros (Fransa Açık) sona yaklaşırken çeyrek final karşılaşmaları da başladı. Erkeklerde dünya sıralamasında bir numarada yer alan Djokovic ve toprağın kralı olarak görülen Nadal bu akşam çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Kamer YILMAZ

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22 Mayıs Pazar günü başlayan ve 5 Haziran’daki maçlardan sonra tamamlanacak olan turnuva yine erken bir final maçına sahne oluyor. Geçen yıl da yarı finalde karşılaşan iki Grand Slam canavarı bu defa da çeyrek finalde karşı karşıya geliyor.

Çeyrek finalin, tenisseverleri bu kadar heyecanlandırmasının en büyük nedeni ise Roland Garros’ta adeta hükümdarlığını ilan etmiş olan Rafael Nadal ile Avustralya Açık’a tartışmalı bir şekilde katılamasa da hâlâ erkeklerde dünya sıralamasının bir numarasında yer alan Novak Djokovic’in karşı karşıya gelecek olması.

NADAL NEDEN FAVORİ?

Tenis dünyasının büyük üçlüsü (Big 3) olarak anılan Roger Federer, Rafael Nadal ve Novak Djokovic; hâlâ kortlarda fırtınalar estirse de Roland Garros denilince akıllara tek bir isim geliyor: Rafael Nadal.

13 şampiyonluk ile Rafael Nadal adını turnuva tarihine altın harflerle yazan bir oyuncu. 2005'ten beri turnuvaya katılan Nadal, şimdiye kadar oynadığı maçlardan 109 galibiyet ve yalnızca 3 mağlubiyetle ayrılarak “toprağın kralı” lakabını hak ettiğini ispatladı. Sadece üç maç kaybeden Nadal, bu maçlardan ikisini de Djokovic’e verdi.

Nadal ve Djokovic, çeyrek finalde 59. defa buluşacaklar ve şimdiye kadarki maçlarda Djokovic’in Nadal’a karşı 30-28 üstünlüğü bulunuyor.

Nadal, yaşadığı sakatlıklara rağmen hâlâ turnuvanın favorisi. Özellikle de Djokovic’siz geçen bu yılki Avustralya Açık’ı kazanarak 21. Grand Slam şampiyonluğunu kariyerine eklemesi yıldızını, yaşına rağmen daha da çok parlattı.

SAKATLIĞI HAYRANLARINI KORKUTUYOR

Nadal, kariyeri boyunca sakatlıklarla yaşamak zorunda kalan oyunculardan biri oldu. Şimdi de şampiyonluk önündeki engel olarak yine sakatlığı görülüyor.

Şu ana kadar ilk 3 turda set kaybetmeyen Nadal, 4. turda Kanadalı Felix Auger-Aliassime’ye karşı zorlu bir mücadele verdi ve 5 setten sonra çeyrek finale yükselmeyi başardı. Nadal – Aliassime maçının en dikkat çeken tarafı ise; Nadal’ın eski koçu ve aynı zamanda amcası olan Toni Nadal’ın Felix Auger-Aliassime’nin koçluğunu yapması.

Hatta bu konuda açıklamalar yapan Toni Nadal, Felix’e Rafael Nadal’ın açıklarını vermediğini belirtirken maçta da koçlara ayrılan yerde oturmadı.

Nadal’ın Felix Auger-Aliassime ile karşılaşmasından önce koyu bir Real Madrid taraftarı olarak, Real Madrid – Liverpool maçına gitmesi dikkat çekti.

SEYİRCİLER DJOKOVIC’E TEPKİLİ

Djokovic cephesine ise yine bir numaralı oyuncunun seyircilerle çekişmesi damga vuruyor. Djokovic, bu hafta Roland Garros’ta taraftarlar tarafından iki defa alay edildi ve salı günü Nadal ile karşılaşacağı zaman seyircilerin çoğunluğunun tekrar ona karşı olması bekleniyor.

Bu durumun en önemli nedenlerinde biri de Roger Federer ve Rafael Nadal’ın istikrarlı başarılarıyla sadık hayran kitlelerine sahip olması.

Djokovic, pazar günü Suzanne Lenglen’de Diego Schwartzman ile karşılaşmak için dışarı çıktığında seyircilerin bir kısmı tarafından alay edildi. Hatta Djokovic, Schwartzman ile olan maçında parmağını kulağına götürüp kalabalığa “hadi” işareti yaparak, düşmanca atmosferden fazlasıyla memnun olduğunu ima etti.

Djokovic, aslında seyirciden alamadığı tezahüratla daha çok hırslanıyor, daha sert oynuyor ve başarıyı yakalasa bile yine seyirci tarafından daha az takdir alıyor. Üstelik Djokovic, şu ana kadar set bile kaybetmeden son derece rahat bir şekilde çeyrek finale kadar geldi.

DJOKOVIC’İ YENERSE KENDİ ÖĞRENCİSİYLE KARŞILAŞACAK

Çeyrek final maçlarının bir diğeri ise toprak kortta iddialı olan son olimpiyat şampiyonu Alman Alexander Zverev ile 2022 yılı içerisinde 4 turnuva kazanan 19 yaşındaki İspanyol oyuncu Carlos Alcaraz arasında gerçekleşecek.

Rafael Nadal’ın kurduğu Rafa Nadal Academy’nin yetiştirdiği oyuncu kortlarda son dönemde dikkat çekiyor. Üstelik bugün gerçekleşecek maçta Alcaraz, Zverev’i yenerse ve Nadal da Djokovic savaşından çıkarsa oldukça ilginç bir final maçı yaşanacağı kesin.

20 YAŞ ALTI GENÇLER DİKKAT ÇEKTİ

Gözler Nadal ve Djokovic’te olsa da 20 yaş altı gençlerin mücadelesi de Roland Garros’a iz bırakıyor. 19 yaşındaki Alcaraz gibi, geçen yılın finalisti Stefanos Tsitsipas'ı yenen 19 yaşındaki Danimarkalı Holger Rune turnuvanın parlayan isimleri arasına girdi.

Ayrıca kadınlarda da 18 yaşındaki ABD’li Coco Gauff ve 19 yaşındaki Kanadalı Leylah Fernandez çeyrek finale kaldı.