Fransa Bisiklet Turu’nda akılalmaz olay! Pankart açan seyirci…

Fransa Bisiklet Turu'nun Brest ve Landerneau bölgeleri arasında düzenlenen birinci etabında bir seyircinin açtığı pankart zincirleme kazaya neden oldu.

Yarış güzergahındaki bir izleyici hazırladığı pankartla fotoğraf çektirmek için poz verdi. Kenardan yola doğru sarkan ve sırtı yarışçılara dönük olan seyirciye arkadan hızla gelen Alman bisikletçi Tony Martin çarparak yere düştü. Bu sporcuya takılan onlarca bisikletçi de kendilerini yerde buldu.

Imagine being this fan who brings down half the Tour De France field. pic.twitter.com/M0BqC5lnZ7 — Simon Clancy (@SiClancy) June 26, 2021

Kazaya neden olan kadının elindeki Almanca ve Fransızca kelimelerin yer aldığı “Allez Opi-Omi” yazılı pankart “Haydi dede, büyükanne” anlamına geliyor. Yaşananların ardından sağlık ekipleri yaralanan sporculara müdahale ederken, kazaya neden olan seyircinin kayıplara karıştığı öğrenildi. Kazada 21 bisikletçi yaralandı.

Fransa Bisiklet Turu Yarış Direktörü Pierre-Yves Thouault, konu ile ilgili AFP’ye yaptığı açıklamada “Bu kazaya neden olan seyirciyi dava edeceğiz. Böylece bu tip kazalara neden olabilecek başka kişileri engellemeyi amaçlıyoruz” dedi.