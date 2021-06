Gazi Koşusu ne zaman? 95. Gazi Koşusu saat kaçta, hangi kanalda?

At yarışı severlerin beklediği Gazi Koşusu için geri sayım başladı. Bu yılki birincilik ödülü 2 milyon 100 bin lira olarak belirlenirken, ikinciye 840 bin lira, üçüncüye 420 bin lira, dördüncüye 210 bin lira, beşinciye 105 bin lira yarış ikramiyesi dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi ise birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte 3 milyon 134 bin 100 lira ikramiye kazanacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutar yetiştiricilik primi ile 3 milyon 737 bin 850 liraya ulaşacak.

GAZİ KOŞUSU SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek koşu 26 Haziran 2021 Pazar günü saat 17.15’te başlayacak. Gazi Koşusu TJK TV’den canlı yayınlanacak.

GAZİ KOŞUSU TARİHÇESİ

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi. At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu. Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu “Neriman”ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.