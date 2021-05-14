Halterde men paniği

Doping skandallarından arınıp eski parlak günlerine dönmeye çalışan Türk halterine kötü haber. Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA), nisanda Moskova'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Daniyar İsmailov'dan savunma istedi.

Şampiyona öncesi Çorum'da düzenlenen kamptaki idrar testi negatif çıkan 29 yaşındaki Türkmen asıllı sporcunun kan testinde geriye dönük bulgularda bazı soru işaretlerine rastlandığı öğrenildi. WADA'nın 2012'den itibaren dereceye giremeyenler dahil tüm Türk haltercilerin kan örneklerini talep ettiği de ortaya çıktı.

Üç haltercinin ceza alması durumunda Türkiye'nin, bu branşta olimpiyatlardan men edilme tehlikesi bulunuyor.

REKOR KIRMIŞTI

Olimpik milli sporcu Daniyar İsmailov, Avrupa Halter Şampiyonası’nda koparmada 160 ve toplamda 341 kilo kaldırarak iki altın madalya kazanmıştı.

Daniyar İsmayilov, 72 kiloda koparmada 160 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırmıştı.