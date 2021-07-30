Hardline Dağ Bisikleti’nin kazananı Briton Bernard Kerr oldu

Kuzey Galler’deki Dyfi Vadisi’nde gerçekleşen Red Bull Hardline Dağ Bisikleti’nin kazananı Briton Bernard Kerr oldu.

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Dünyanın en zorlu dağ bisikleti yarışlarından biri olarak kabul edilen Red Bull Hardline, Kuzey Galler'deki Dyfi Vadisi'nde yapıldı. Sporcular bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşmak için yüksek yamaçlardaki engelleri adeta uçarak geçti. Kimi sporcular hız ve yükseklik sebebiyle bisikletlerini kontrol edemeyip kendilerini toprak zeminde bulurken, kimileri akrobatik hareketlerle yoluna devam etti. 24 bisikletçi korkusuzca mücadele verirken, kameralara heyecan dolu anlar yansıdı. Günün sonunda ise Briton Bernard Kerr, Red Bull Hardline 2021'in şampiyonu oldu.

30 yaşındaki sporcu, “Gerçek değilmiş gibi hissediyorum. Zor bir hafta oldu ama dürüst olmak gerekirse bundan daha heyecanlı olamazdım. Cuma günü antrenmanı kaçırdım, şu anda oldukça rahatlamış ve mutluyum. Muhteşem bir haftaydı, kampta da iyi bir atmosfer vardı. Pozitiflik ve bu güzel atmosfer iyi bir sürüş sağladı” diye konuştu.