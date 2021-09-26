Kortların Türk prensi Ergi Kırkın

22 yaşındaki genç tenisçi Ergi Kırkın, 5 ülkenin vatandaşlık teklifini geri çevirerek “Göğsümde her zaman Ay-Yıldız olacak” dedi.

Deniz AYHAN

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“Kortların Türk prensi” olarak anılmaya başlanan Ergi Kırkın, birçok üniversiteden burs teklifinin yanı sıra ABD, Finlandiya, Sırbistan, İsveç ve Litvanya'dan da vatandaşlık teklifleri aldı. “Göğsümde her zaman Ay-Yıldız olacak” diyerek Türkiye'yi seçen 22 yaşındaki tenisçi geçen ay Almanya'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu'nun toplam 25 bin dolar ödüllü ‘'Überlingen Open'' tenis turnuvasında da Alman Henri Squire'ı yenerek şampiyonluğa ulaştı.

“TÜRK'ÜN GÜCÜNÜ GÖSTERECEĞİM”

SÖZCÜ HaftaSonu'na konuşan Ergi Kırkın, “Gelen vatandaşlık tekliflerini hiç düşünmeden reddettim. Başka ülkeler ‘Bizim adımıza yarış' diyorlar ama bundan sonra da bu tür teklifleri kabul etmeyeceğim. Göğsümde Ay-Yıldızlı formam ile ülkem adına yarışacağım. Türk olmaktan gurur duyuyorum. Allah'ın izniyle tüm dünyaya kortlarda Türk'ün gücünü de göstereceğim” ifadelerini kullandı.

DÜNYA SIRALAMASINDA 311. SIRADA

“4.5 yaşındaydım. Annem ve babam tenis oynuyordu, ablam da tenis dersleri almaya başladı. Antrenman yaparken ben de tenis kortlarında koşardım. Ailem benim de istekli olduğumu görünce tenis kursuna yolladı. 14 yaşında Avrupa ikinciliği, 18 yaşında Gençler Dünya Gençler Klasmanı'nda 20. oldum. Uluslararası Tenis Federasyonu, M15 ve M25 Şampiyonluğu ile çok sayıda 12-14 ve 16 yaş şampiyonluğum var. Şu anda dünya klasmanında 311. sıradayım.”