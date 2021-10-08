Lewis Hamilton İstanbul’da rekor kırdı

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde gerçekleştirilen antrenmanların ilk seansının ardından ikinci seansının da en hızlı ismi 1:23.804'lük derecesiyle Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton oldu.

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Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansının en hızlısı turu 1:23.804’lük derecesiyle Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton yaptı. Bu derece İstanbul’da pistin resmi olmayan en hızlı turu olarak da kayıtlara geçti. Bir önceki en hızlı tur 2005’te 1:24.770’lik dereceyle Juan Pablo Montoya’ya aitti.

İlk antrenman seansında da 1:24.178’lik derecesiyle en hızlı isim olan Hamilton, ikinci antrenman seansında da bu unvanı bırakmadı. Ferrari’den Charles Leclerc ikinci olurken, üçüncü isim Mercedes’ten Valtteri Bottas oldu.

HAMİLTON: ZAMAN KAYBINI AZALTMAMIZ LAZIM

Formula 1’de sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından Mercedes-AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton, İstanbul’daki ilk günün ardından açıklamalarda bulundu. Antrenman seansındaki yarış simülasyonlarında Max Verstappen’e 0.6 saniye fark attığı görülen Hamilton, “Fark tam olarak ne kadar bilemeyiz. Ancak, ekstra fark yaratmak için yarına kadar çalışmaya devam edeceğiz. Fazladan bir şeyler buluyor gibiyiz. Benim de yarışa kadar yapacak çok işim var. En iyi performansımı göstermenin bir yolunu bulacağım” dedi.

FIA’nın izin verdiği 3 motor sınırını geçen ve yeni bir içten yanmalı motora geçtiği için 10 sıra grid cezası almasıyla ilgili konuşan Hamilton, “Kaybı azaltmamız için pole pozisyonunu almam lazım. Ardından yarışta da doğru dengeyi yakalamalıyız” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası Rolex Türkiye Grand Prix ikinci antrenman turlarında elde edilen dereceler şu şekilde:

1- Lewis Hamilton (Mercedes): 1:23,804

2- Charles Leclerc (Ferrari): 1:23,970

3- Valtteri Bottas (Mercedes): 1:24,214

4- Sergio Perez (Red Bull): 1:24,373

5- Max Verstappen (Red Bull): 1:24,439

6- Lando Norris (McLaren): 1:24,525

7- Fernando Alonso (Alpine): 1:24,660

8- Esteban Ocon (Alpine): 1:24, 672

9- Pierre Gasly (AlphaTauri): 1:24,756

10- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): 1:24,796

11- Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 1:24,882

12- Carlos Sainz (Ferrari): 1:24,903

13- Lance Stroll (Aston Martin): 1:25,020

14- Daniel Ricciardo (McLaren): 1:25,060

15- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo): 1:25,143

16- Sebastian Vettel (Aston Martin): 1:25,229

17- Nicholas Latifi (Williams): 1:25,307

18- George Russell (Williams): 1:25,358

19- Mick Schumacher (Haas): 1:25,480

20- Nikita Mazepin (Haas): 1:25,698

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prixsinin ikinci gününde yarın saat 12.00’de 3’üncü antrenman turları, saat 15.00’te ise sıralama turları koşulacak.