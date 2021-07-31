Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazandı

Milli okçu Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi mağlup ederek altın madalya kazandı ve okçulukta Türkiye’ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirdi.

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel branşında mücadele eden Mete Gazoz, finalde İtalyan Mauro Nespoli ile karşılaştı. 22 yaşındaki milli sporcumuz rakibini 6-4 mağlup ederek altın madalya kazandı.

İlk seti kaybeden Mete, moralini bozmadı. İkinci set eşitlikle geçildi. 3. sette ise İtalyan sporcu son atışında 9’u vurunca sporcumuz 27-26 ile maça 3-3’lük dengeyi getirdi.

Altın madalya için büyük heyecana sahne olan finalin 4. setinde de 29-29’luk puanlarla eşitlik sağlandı. Son sette ise İtalyan sporcunun 8 atması ve Mete’nin 10’dan vurmasıyla Türkiye’ye altın madalya getirdi.

Mete Gazoz, altın madalyayı kazanmasının ardından, “Ben çok mutluyum! Tokyo’da altın alacağım diye söz vermiştim, sözümü tuttum. Süper. Herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

1. SET: 29-26

29-26 2. SET: 28-28

28-28 3. SET: 27-26

27-26 4. SET: 29-29

29-29 5. SET: 29-28

Türk spor tarihinde başarıya imza atan Mete Gazoz çeyrek finalde Amerika Birleşik Devletleri’nden Brady Ellison’ı ve yarı finalde Japonya’dan Takaharu Furukawa 7-3’lük setlerle mağlup etti.