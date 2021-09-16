MotoGPde sıradaki durak San Marino GP

MotoGPde 2021 takviminin 14'üncü yarışı İtalyada koşulacak. Misano Marco Simoncelli Pistinde yapılacak San Marino Grand Prix'sinde Red Bull sporcusu Marc Marquez bu sezonki ikinci galibiyeti için piste çıkacak. Deniz Öncü Moto3 kategorisinde ilk zaferi için San Marino GPde yarışacak.

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4.2 kilometrelik pistte 27 tur üzerinden gerçekleşecek San Marino GP’de, sonuncusu 2019da olmak üzere 6 kez MotoGP Dünya Şampiyonasında mutlu sona ulaşan Marc Marquez, bu sezonki ikinci zaferi için mücadele edecek.

İtalyadaki Misano Marco Simoncelli Pistinde koşulacak heyecan verici mücadele TSİ 15.00te başlayacak.

DENİZ ÖNCÜ’NÜN HEDEFİ BİRİNCİLİK

Türkiye’yi Moto3’te temsil eden Deniz Öncü de ilk birinciliğine San Marino GPde ulaşmaya çalışacak. 17 yaşındaki Red Bull sporcusu Deniz Öncü, Moto3 takviminin 14’üncü yarışında Misano Marco Simoncelli Pistinde mücadele edecek. Red Bull KTM Tech3 takımıyla bu sezon bir ikincilik, bir de üçüncülük elde eden Deniz Öncü, geçen hafta İspanyadaki yarışı ikinci sırada bitirmeyi başarmıştı. Deniz Öncünün zafer aradığı yarış, TSİ 12.00de başlayacak.