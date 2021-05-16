Nafia Kuş: Eşitlik mücadelesinin parçasıyız

Tekvando, Türkiye'nin en başarılı olimpik branşlarından. Türk tekvandosu, Sidney 2000'den beri hiçbir olimpiyatı madalyasız geçmedi. Güney Kore, İspanya ve Tayvan'dan sonra dünya şampiyonaları tarihinin en başarılı dördüncü ülkesi de Türkiye: 15'i altın 69 madalya.

Bu madalyalara 2 bronz ile katkı yapan, Avrupa şampiyonlarında ise 1 altın 1 de gümüş madalya kazanan Nafia Kuş, halen olimpiyatlara hazırlanıyor. 26 yaşındaki sporcumuz Tokyo'da +67 kiloda madalya kovalayacak. Nafia, SÖZCÜ HaftaSonu'nun konuğu…

– Birkaç sözcük ile Nafia'yı nasıl anlatırsın?

Hırslı, azimli, çalışmayı çok seven birisi olarak tanımlayabilirim.

– Neden tekvando, başka bir spor değil?

Mahallemizde tekvando salonu açılmıştı ben de izlemeye gittim. Hoca beni görünce hemen antrenmana aldı. Boyum yaşıtlarıma nazaran çok daha uzundu. Hocamın gösterdiği teknikleri düzgün yapınca ailemle konuştu ve tekvandoya başlamış oldum. Tekvandonun yanı sıra voleybol da oynuyordum. Tekvandoda daha başarılı olunca yani madalyalar kazanınca ilgi, hedef noktam tekvando oldu.

ÇOCUK YAŞTA ‘DO'

– Okul ve spor bir arada oluyor mu?

Ben okul ile sporu birlikte götürebilen sporculardanım. Yoğun geçen kamp dönemlerimde bile arkadaşlarımdan ders notlarını alıp çalışırdım. Sınavlarda da başarılı olurdum. Şimdi de memleketim Adana'da beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum.

– Bilmeyenler için, Uzakdoğu kökenli dövüş sporlarının felsefesini anlatır mısın?

Tekvandoya ilk başladığınızda ‘DO' prensibi öğretiliyor. ‘DO' bizde ‘yol' demektir. Kişinin mükemmelliğe erişebilmesi izlemesi gereken saygı, sevgi ve disiplin, çocuk yaşta aşılanıyor.

HEDEFLER BİTMEZ

– Dünya ve Avrupa şampiyonalarından sonra sıra geldi olimpiyata…

Fiziksel ve zihinsel olarak çok zorlu süreçten geçtim. Bir hedef bitiyor, diğer bir hedef başlıyor. Geçmiş geçmişte kalıyor. Sadece bugüne odaklanıyorum. ‘Bugün nasıl daha iyi olabilirim' düşüncesiyle harekete geçiyorum. Daha önce Avrupa'da ve dünyada birçok madalya kazandım. Kariyerimde eksik olan olimpiyat madalyasını kazanmak istiyorum

– Nedir başarı ölçüsü?

Şöyle bir şey var: Daha önce tekvandonun altın madalyasını ülkemize Servet Tazegül getirmişti. Kadınlarda hâlâ altın madalya kazanan isim yok. Tekvandonun kadınlarda eksik olan altın madalyasını kazandıran sporcu olmak istiyorum. Bunun hayaliyle uyuyup bunun hayaliyle uyanıyorum. Ve bu hedef için çok çalışıyorum.

ʻʻ İBB'DEN İYİSİ YOK 2017'den beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ndeyim (İstanbul BBSK). Şu an spora ve sporcuya bu kadar destek veren başka kulüp yok diyebilirim. Kulübüm, sporcusunun başarılı olması için maddi manevi tüm desteklerini bizlere sunuyor. Belediye başkanımıza, kulüp başkanımıza ve İstanbul BBSK ailesine çok teşekkür etmek istiyorum.

MUTFAKTA İYİYİM!

– Turnuvalar dışında Nafia günlük hayatında neler yapar? Ev işleri, yemek vs…

Turnuvalar dışında ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Kamp dönemlerimiz yoğun olduğu için ailemizden çok uzak kalıyoruz. Eve geçtiğim zaman yemekleri ben yaparım. Mutfakta da tatamilerdeki kadar iyi olduğumu söyleyebilirim!

– Kadına şiddet, kadın cinayetleri… Türkiye, kadınlar için yaşaması zor bir ülke mi?

Eşitlik mücadelesinin bir parçası olduğumuzu düşünüyorum. Toplumsal eşitlik anlamında kadına şans verildiği zaman neler başarabileceğine dair kendi alanımda güzel bir örnek olduğumu hissediyorum. Kız çocukları bizden esinlenebilir. Gelecekte ulaşmak istedikleri yerlere gelirken asla pes etmemeyi, hırslı olabilmeyi, mücadele etmeyi örnek alabilirler.

TEKVANDO: HOBİ

– Neler tavsiye edersin genç kızlara?

Tekvandoyu bir hobi olarak yapabilirler. En azından olası kötü bir durumla karşılaştıklarında kendilerini koruyabilmeleri için tekvandoyu öğrenmelerini tavsiye ediyorum.

– En çok kiminle tanışıp konuşmak isterdin?

Ahmet Ümit!

KADINLAR TAM KADRO

Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek sporcu sayısı şimdilik 5. Kadınlarda tam kadroyuz. 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 57'de Hatice Kübra İlgün, 67'de Nur Tatar ve +67 kiloda Nafia Kuş oyunlara katılma hakkı kazandı. Erkeklerde ise +68 kiloda Hakan Reçber, Tokyo vizesi aldı. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin kürsü konusunda iddialı:

“Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek her sporcumuz madalyaya adaydır.”