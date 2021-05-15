Ne Messi, ne Ronaldo… Tek maça çıktı, kaybetti ama herkesi geride bıraktı

Dünyada 2020 yılının en çok kazanan sporcusu sürpriz bir isim yer oldu. Herkesin Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ya da LeBron James’i zirvede görmeyi beklediği listede, geçtiğimiz yıl tek bir maça çıkan, onu da kaybeden İrlandalı karma dövüş sporcusu Conor McGregor zirveye çıktı. Forbes’ın açıkladığı listede Messi ikinci, Ronaldo ise üçüncü sırada yer aldı.

Ocak 2020 tarihinde Dustin Poirier ile maça çıkan ve o maçı kaybeden Conor McGregor, 22 milyon dolar kazandı. Bu, İrlandalı sporcunun 2020 yılında çıktığı tek maç oldu. Conor McGregor’ın diğer gelirleri ise yatırımlarından elde ettiği cirolarla geldi. Ringden geçtiğimiz yıl 22 milyon dolar kazanan İrlandalı sporcu, yatırımlarından ise 158 milyon dolar gelir elde etti. Böylece Conor McGregor’ın 2020 yılı kazandı 180 milyon dolara ulaştı. 32 yaşındaki sporcu böylece kariyerinde ilk kez yılın en çok kazanan sporcusu olmayı başardı.

100 MİLYON DOLARI DÖRT SPORCU GEÇTİ

Conor McGregor gibi geçtiğimiz yıl 100 milyon dolar geliri geçen üç isim ise Messi, Ronaldo ve 4. sırada yer alan Amerikan futbolcusu Dak Prescott oldu. 2020 yılında Messi 130 milyon, Ronaldo 120 milyon, Dak Prescott ise 107.5 milyon dolar gelir elde etti. Messi’nin gelirinin 97 milyon doları futboldan gelirken, Ronaldo’da bu rakam 70 milyon dolar oldu.

Los Angeles Lakers’ın dünyaca ünlü yıldızı LeBron James ise 2020 yılını 96.5 milyon dolar gelirle kapattı. Listede beşinci sırada yer alan ABD’li basketbolcunun gelirinin 31.5 milyon doları basketboldan gelirken, kalanı reklam ve yatırımlarından geldi.

Listenin geri kalanında ise şu isimler yer aldı:

Neymar: $95 million

Roger Federer: $90 million

Lewis Hamilton: $82 million

Tom Brady: $76 million

Kevin Durant: $75 million