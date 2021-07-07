Novak Djokovic, Wimbledon’da yarı finalde

Sezonun ilk iki Grand Slam’ini kazanan Novak Djokovic, ‘Golden Slam’ yolunda emin adımlarla ilerliyor. Wimbledon’da son iki organizasyonda da kupaya uzanan Sırp raket, çeyrek finalde Fucsovics’i 3-0’la geçti.

İlk seti 6-3, ikinci seti 6-4 ve son seti 6-4 kazanan Novak Djokovic, her sette rakibinin direncini kırmayı başardı ve 2 saat 19 dakika süren maçtan yarı final biletini alarak ayrıldı.

Dünya 48 numarası Martong Fucsovics ise çeyrek finale gelene kadar Sinner, Vesely, Schwartzman ve Rublev’i elemeyi başarmıştı.

3. GRAND SLAM’E İKİ MAÇ KALDI

Bu sezon Avustralya Açık ve Roland Garros’u (Fransa Açık) kazanarak iki grand slam kazanan Novak Djokovic, Wimbledon’ı da kazanıp ‘Golden Slam’ için Amerika Açık’ta tarihi bir başarıya imza atmayı hedefliyor.

Turnuva başından bu yana sadece 1 set kaybeden Djokovic; Wimbledon’da 10. kez yarı finale yükselirken, Grand Slam’lerde ise 41. yarı finalini gördü. Sırp raket ayrıca 100. çim kort zaferini de elde etti.