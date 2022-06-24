Saliha Şahin sözleşme yeniledi

Eczacıbaşı Dynavit, başarılı voleybolcu Saliha Şahin’in sözleşmesini uzattı.

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Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonunda kadrosuna kattığı başarılı milli voleybolcu Saliha Şahin'le sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımızın başarılarında pay sahibi olan Milli Takımımızın yetenekli smaçörü Saliha'yla 2024-2025 sezonu sonuna kadar çalışacağız. Birlikte nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

İmza sonrası görüşlerini aktaran Saliha Şahin, “Kulübe ilk adım attığım andan itibaren Eczacıbaşı'nı her zaman ailem gibi hissettim. Üç sezondur formasını terlettiğim kulübümde ilk günkü heyecanla aynı duyguları yaşıyorum. Turuncu beyaz renkler için bundan sonra daha büyük hedeflerle uzun bir yolculuğa çıkıyorum, inanıyorum ki bu süreç hem benim, hem de kulübüm için çok güzel geçecek” dedi.

Saliha Şahin kimdir?

Karayolları altyapısından yetişen 1998 doğumlu genç smaçör, 2019-2020 sezonundan bu yana turuncu-beyazlı formayı terletiyor. Eczacıbaşı ile ilk başarısını 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak elde etti ve ardından ilk kez katıldığı 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Altyapı Milli Takımlarında da forma giyen Saliha, U20 Dünya dördüncülüğü ve U23 Dünya Şampiyonluğu elde etti. Saliha aynı zamanda, 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele etmek için A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosuna dahil oldu.