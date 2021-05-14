Son dakika | Formula 1 İstanbul GP’nin iptal edildiği açıkladı

Ve Şampiyonlar Ligi Finali’nin ardından İstanbul için çok önemli organizasyonlarından biri olan Formula 1 İstanbul GP’nin de iptal edildiği açıklandı… Dünyanın en büyük motor sporları etkinliği olarak kabul edilen Formula 1 resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile 3 Haziran’da Türkiye’de düzenlenmesi planlanan İstanbul GP’nin iptal edildiği duyuruldu.

BREAKING: Due to travel restrictions, it is unfortunately not possible to race in Turkey in June As a result, France moves a week earlier (18-20 June) and Austria will host a double header (25-27 June and 2-4 July)#F1 pic.twitter.com/T6u2uqfYDM — Formula 1 (@F1) May 14, 2021

Geçtiğimiz ay Kanada GP’nin yarış takviminden çekilmesiyle beraber İstanbul GP’nin düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. Normal takvimde 11-13 Haziran’da organize edilecek yarış, Türkiye’deki pandemi durumu ileri sürülerek iptal edildi. F1’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili olarak, 11-13 Haziran haftasında yarış yapılmayacağını, Fransa Grand Prixsi’nin 18-20 Hazirana kaydırıldığı ve 25-27 Haziranda Avusturya’da bir yarış daha düzenleneceği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, “Seyahat kısıtlamaları nedeniyle Haziran ayında Türkiye’deki yarışı gerçekleştirmemiz maalesef mümkün değil” ifadeleri kullanıldı. Türkiye’nin takvimden çıkarılmasının ardından Fransa’nın bir hafta öne çekildiği ve Avusturya’da iki yarış yapılacağını duyurdu.

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10 GÜNLÜK KARANTİNA KARARI EN BÜYÜK ENGEL OLDU

Formula 1 yönetimi, corona virüsü salgını nedeniyle iptal ettiği Kanada Grand Prix'sinin yerine 13 Haziran'da düzenlenmek üzere Türkiye'yi dahil etmişti. Ancak artan corona virüsü vakaları sonrası Türkiye'yi ”kırmızı listeye” alan İngiltere, tüm planları alt üst etti.

Formula 1 takımlarından McLaren, Aston Martin, Alpine, Red Bull Racing, Mercedes-AMG ve Williams'ın merkezlerinin İngiltere'de bulunması ve Türkiye’den İngiltere’ye dönüşte 10 günlük karantina koşulu getirilmesi Türkiye GP'nin düzenlenmesinin önünde en büyük engel oldu.

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STEFANO DOMENİCALİ: TÜRKİYEDE YARIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ

Formula 1TM’nin açıklamasında görüşlerini belirten Formula 1TM Başkanı ve CEO’su Stefano Domenicali, ”Hepimiz Türkiye’de yarışmayı dört gözle bekliyoruz, ancak uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle haziran ayında Intercity İstanbul Parkta olamayacağız. Yarışın Türkiye’de gerçekleşmesi için büyük çaba gösteren Intercity İstanbul Park yönetimine ve Türkiye’deki tüm yetkililere süreçteki uğraşları için teşekkür ederiz. Fransa’daki yarışı öne çektik, Avusturya’da iki yarış gerçekleşecek. Fransa ve Avusturya’daki iş ortaklarımız bu çözümü uygulama konusunda hızlı davrandılar. Yılın başından bu yana tüm iş ortaklarımızla güzel çalışmalar gerçekleştirdik. İlerleyen süreçte de 2021 yılı takvimine Türkiye’yi dahil etmek için Intercity İstanbul Park yönetimi ile yakından çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

VURAL AK: 2021 YILI İÇERİSİNDE BU ORGANİZASYONU TÜRKİYEYE TEKRAR GETİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ise ”Intercity İstanbul Park olarak geçtiğimiz yılın en iyi yarışını organize etmemiz, Formula 1TM yönetiminin bu yıl yarışları Türkiye’ye getirme konusundaki motivasyonunu oldukça artırmıştı. Bu süreç içerisinde Formula 1TM CEO’su Stefano Domenicali ile de büyük bir uyum içerisinde çalıştık ve kendisiyle güzel bir dostluğumuz oluştu. Yarışların Türkiye’de düzenlenmesi konusundaki çalışmaları için kendisine de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Geldiğimiz noktada İngiliz Hükümetinin almış olduğu seyahat kısıtlamaları kararı neticesinde 11-13 Haziranda gerçekleşecek olan Türkiye yarışı teknik nedenlerle yapılamaz hale geldi. Intercity İstanbul Park olarak yarışın önümüzdeki aylar içerisinde uygun bir tarihte gerçekleşmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıldan çok daha iyi bir yarış organize etmek için biz her zaman hazırız. Intercity İstanbul Park olarak bu dev organizasyonu hem 2021 sezonu içerisinde, hem de önümüzdeki yıllarda tekrar Türkiye’ye getirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Formula 1TM yönetimi de yarışın burada gerçekleşmesi için çok istekli. Umuyoruz ki geçtiğimiz yıl Türkiye’ye yaşattığımız bu gururu bu yıl tekrar edeceğiz” ifadelerini kullandı.