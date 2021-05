Son dakika | Formula 1 İstanbul GP’nin iptal edildiği açıkladı

Ve Şampiyonlar Ligi Finali’nin ardından İstanbul için çok önemli organizasyonlarından biri olan Formula 1 İstanbul GP’nin de iptal edildiği açıklandı… Dünyanın en büyük motor sporları etkinliği olarak kabul edilen Formula 1 resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile 3 Haziran’da Türkiye’de düzenlenmesi planlanan İstanbul GP’nin iptal edildiği duyuruldu.

BREAKING: Due to travel restrictions, it is unfortunately not possible to race in Turkey in June

As a result, France moves a week earlier (18-20 June) and Austria will host a double header (25-27 June and 2-4 July)#F1 pic.twitter.com/T6u2uqfYDM

— Formula 1 (@F1) May 14, 2021