Survivor yarışmacısı İsmail Balaban’a çağrı

Yarışma programı Survivor 2021'de Ünlüler Takımı adına yarışan Başpehlivan İsmail Balaban’ın, karşı takım oyuncularıyla yaşadığı gerginlik sonrası Gönüllüler Takımı’ndan Uğurtan Dora'nın kullandığı ‘soytarı’ ifadesi güreş camiasında tepkilere neden oldu. Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), resmi hesabından yaptığı açıklamada, Uğurtan Dora’yı kınarken, İsmail Balaban’a destek verdi. Açıklamada “O hakareti yapan kişiyi kınıyor, İsmail Balaban'ın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz” ifadesine yer verildi.

Federasyondan yapılan açıklamanın ardından Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Süreyya Yoğurtçu, Survivor’da yarışan Kırkpınar Başpehlivanlarından İsmail Balaban ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban'ın yer aldığı yarışmada hak etmediği sözlere maruz kaldığını söyleyen Yoğurtçu, “İsmail Balaban, bir Peygamber ve ata sporu olan yağlı güreş yapmaktadır. 660 yıllık bir geçmişe sahip olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri bizim kültürümüzün bir parçasıdır ve ata sporumuzdur. Yağlı güreşler, içinde sevgi, saygı ve hoşgörüyü barındırır. Bu değerler bir güreşçi için her zaman kazanmaktan daha önemlidir. O yarışma ortamının, bu kültürle yetişen Başpehlivanımız İsmail Balaban’a ait bir yer olmadığını düşünüyorum. Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkanı olarak İsmail Balaban’a o yarışmadan çekilmesi ve asıl yeri olan er meydanlarına dönmesi çağrısında bulunuyorum. Yaşananlar karşısında üzülen tüm Türk halkının da benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum” dedi.

GÜREŞ CAMİASI TEPKİ GÖSTERDİ

İsmail Balaban ve Uğurtan Dora arasında yaşananların ardından Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, sosyal medyadan “Programı bıraksın gelsin, ne kazanıyorsa desteği ben vereceğim. Kırkpınar Ağası olarak söylüyorum, kendini orada küçük düşürmesin yapılan saygısızlıklara boyun eğmesin. O Türkiye'nin başpehlivanı” paylaşımında bulunmuştu.

Eski başpehlivanlardan Abdullah Ersoy “Bu programı protesto edip şampiyonumuzu çekmeliyiz” derken bir diğer eski başpehlivan Davut Arslan da İsmail Balaban'ın programa katılma kararının yanlış olduğunu savunmuştu.