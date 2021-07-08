Tokyo Olimpiyatları’nda yeni kriz: Seyirciler olmayabilir

Japonya’da tekrardan korkutan bir seviyeye çıkan corona virüs vakalarının ardından bu sayıyı azaltmak için başkent Tokyo’da tekrar olağanüstü hal ilan edildi.

Geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen Olimpiyatlar için organizatörler de seyircilerin katılımını tamamen yasaklamayı değerlendiriyor.

Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura yeni kısıtlamaların 12 Temmuz’da başlayıp 22 Ağustos’a kadar süreceğini açıkladı. Olimpiyatlar 23 Temmuz’da başlayarak 8 Ağustos’a kadar sürecek.

Asahi gazetesinde yer alan habere göre organizatörler bugün akşam düzenlenecek görüşmelerde bir karara varmayı planlıyorlar.

Organizatörler daha önce alanlara 10,000 seyircinin katılmasına izin vereceklerini yabancı seyircilere ise izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

HASTANELERDE YATAK KALMAYABİLİR

Tıp uzmanları haftalardır, binlerce sporcu ve yetkilinin akınının yeni bir enfeksiyon dalgasını körükleyeceği yönündeki yaygın kamuoyu endişesiyle Oyunlarda seyirci olmamasının en az riskli seçenek olacağını söylediler.

Kyoto Üniversitesi profesörü Yuki Furuse, “Tabii ki ‘izleyici olmamasını’ destekliyorum, ancak Oyunlar, tatiller ve tatil sezonu gibi büyük bir etkinliğimiz olduğu sürece endişeler asla ortadan kalkmayacak” dedi.

Furuse geçtiğimiz günlerde Tokyo’daki yeni günlük vakaların Temmuz’da 1.000’e ve Ağustos’ta 2.000’e yükselebileceğini ve başkent bölgesindeki hastanelerin yataksız kalma riskini artıracağını öngördü .

TANITIM VE PARTİLER DE YASAKLANMIŞTI

Dünya çapındaki sponsorluklar haricinde Japonya’dan 60 şirketin sponsor olduğu Tokyo Olimpiyatları’nda tanıtım stantları kurmak ve partiler düzenlenmek de yasaklandı. 3 milyar dolardan fazla ödenen rekor ücretin ardından bazı şirketler sponsorluktan çekildi.