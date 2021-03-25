Türkiye Jokey Kulübü’nde Serdal Adalı 4. kez başkan seçildi

Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) seçimli olağan genel kurulu bugün yapıldı. Genel kurulda, mevcut başkan Serdal Adalı ile Cüneyt Çalıcıoğlu, yeni dönem başkanlığı için yarıştı. İstanbul'daki Yeşilyurt Polat Renaissance Otel’de gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Serdar Adalı yeniden başkan seçildi.

2012-2013, 2013–2015 ve 2018-2021 dönemlerinde başkanlık yapan Adalı, 3 yıl daha görevini sürdürecek. TJK’nın Polat Renaissance Hotel’de yapılan genel kurulunda 108 üye oy kullandı. Bir diğer başkan adayı Cüneyt Çalıcıoğlu ile birlikte yarışa giren Adalı, 63 oy alarak 4. kez Türkiye Jokey Kulübü başkanı seçildi. Çalıcıoğlu’na ise 42 oy çıktı. 3 oy ise geçersiz sayıldı.

Adalı’nın yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Adil Mert Kaya, Ahmet Özbelge; Tuban İzzet Aksoy, Şükrü Erdem, Hakan Yücetürk, Gülnur Gülerce, Yedek Üyeler: Can Güven, Yüksel Göktürk, Kerem Alkan, Selman Taşbek, Faruk Tınaz.

‘ELBİRLİĞİYLE ÇALIŞACAĞIZ’

Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığı görevine 4. kez seçilen Serdal Adalı, “Kulübümüz birlik ve beraberliğin hakim olduğu bir seçim sürecini geride bıraktı. Bundan sonra elbirliğiyle camiamız için çalışma zamanıdır. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

SERDAL ADALI KİMDİR?

1964 yılında Adana'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamladıktan sonra 1982 yılında lisans eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. İki yıl sonra babası Hasan Adalı'nın rahatsızlığı nedeniyle eğitimini yarıda bırakarak Türkiye'ye döndü. 1984 yılında iş hayatına atıldı. Ağabeyi Hünkar Adalı ile inşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında uluslararası hizmet veren SERKA Şirketler Grubunu kurdu. Atçılığa küçük yaşta babası Hasan Adalı'nın atlarıyla ilgilenerek başladı. Bugün Adana, Konya Ereğli ve Adapazarı Hendek'te bulunan 3 ayrı çiftlikte, bir kısmı yurt dışından ithal edilen çeşitli kan hatlarından kısraklarla yetiştiriciliğe devam etmektedir. 2012 – 2013 ve 2013 – 2015 yılları arasında Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Adalı, 25 Şubat 2018 Olağan Genel Kurulu'nda 3. kez Başkan seçildi. Serdal Adalı, evli ve 2 erkek çocuk babasıdır.