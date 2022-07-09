Wimbledon’da tarihi zafer! Şampiyon Elena Rybakina

Wimbledon Tek Kadınlar finalinde Elena Rybakina, Ons Jabeur'u 3-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu ve kariyerindeki ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandı! Rus sporcuların mücadele edemediği Wimbledon'da Rybakina'nın şampiyonluğunun hikayesi ise oldukça dikkat çekici...

Sozcu.com.tr

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Tenis sezonunun üçüncü grand slami Wimbledon’da tek kadınlar finali oynandı. Kariyerlerinde ilk kez finale çıkan Ons Jabeur ile Elena Rybakina’nın mücadelesinde gülen Kazak raket oldu.

Rybakina, ilk seti 6-3 kaybettiği finalin diğer iki setinde müthiş bir üstünlük kurarak 6-2’lik sonuçlarla korttan 2-1’lik skorla Wimbledon şampiyonu olarak ayrıldı.

Tunuslu Ons Jabeur, çıktığı finalle grand slam finaline yükselen ilk Afrikalı-Arap tenisçi olarak tarihe geçti. 23 yaşındaki Rybakina, 2011 yılında Kvitova’nın yaşadığı şampiyonluktan bu yana en genç şampiyon olmayı başardı.

RUS VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMIŞTI

Rybakina 2018 yılında, Kazakistan'ın sunduğu finansal destek sebebiyle Rusya vatandaşlığından çıktı. Son 10 yılda birçok Rus sporcuyu devşiren Kazakistan birçok branşta sporculara ekonomik olarak destek oluyor.

Wimbledon, Ukrayna’yı işgan eden Rusya’ya uygulanan ambargo nedebiyle Rus tenisçileri turnuvaya davet etmemişti. Rybakina da Rus vatandaşlığından çıkmamış olsaydı Wimbledon’da tarihi zafer yaşamamış olacaktı.