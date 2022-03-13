Abramovich nedeniyle yaptırımlar Chelsea’de lüks hayatı bitirecek!

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de 19 yıllık Roman Abramovich dönemi sona erdi! İngiliz hükümetinin yaptırımları, Rus milyarderin sahibi olduğu Chelsea'yi de zor durumda bıraktı ve bırakmaya devam edecek...

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Rusya’nın Ukrayna’ya işgali sonrasında İngiliz hükümeti, Rus Roman Abramovich’in sahibi olduğu Chelsea’ye de yasaklar getirdi. Rus iş adamına kulüpten el çektirilirken, kulübe de bilet ve lisanslı ürün satışına yasak getirildi.

Banka hesapları dondurulan, kartların iptal edilmesiyle takım otobüse yakıt alamayan Chelsea, deplasmanla seyahatleri için de 20 bin sterlin’lik sınır geldi. Şampiyonlar Ligi’nde de yoluna devam eden Chelsea, deplasmanlara özel jetle gidemeyecek ve lüks otelerde konaklayamayacak.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, oyuncular, teknik ekip ve takıma yardımcı olan personel sayısı nedeniyle bu sınırın geçilmemesi için alt seviye otel bulunacak. Ayrıca uçakla yapılacak yolculuklar da İngiltere’nin orta seviye havayolu şirketiyle yapılacak.

Öte yandan İngiliz ekibinin kontratı biten oyuncularla yeni sözleşme imzalayamayacağı, herhangi bir oyuncusunun satışını gerçekleştiremeyeceği ve yeni transfer yapamayacağı yönünde de yaptırım uygulanmıştı.

Son olarak Premier Lig tarafından yapılan açıklamada, “Chelsea Futbol Kulübü Direktörü olarak Roman Abramovich diskalifiye edildi” ifadeleri kullanıldı.

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