Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City, Şota Arveladze’yi açıkladı

İngiltere Championship takımlarından Hull City, teknik direktörlüğe tanıdık bir ismi getirdi. Acun Ilıcalı, Hull City’yi satın aldıktan sonra 2,5 senedir takımın başında olan Grant McCann ile yolları ayırma kararı almıştı. Ilıcalı, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Şota Arveladze’yi Hull City’de teknik direktörlük koltuğuna oturttu.

Hull City kulübü, Acun Ilıcalı’nın yakın arkadaşı olan Şota Arveladze ile 2,5 yıllık anlaşma imzalandığını Twitter’dan duyurdu.

Hull City are delighted to announce the appointment of Shota Arveladze as the club’s new head coach on a two-and-a-half-year deal.

Welcome, Shota! #hcafc

— Hull City (@HullCity) January 27, 2022